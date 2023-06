Sanctuaire de Kada’unar : terminez le défi des voies navigables dans Zelda Tears of the Kingdom

Non seulement dans les régions rocheuses, les vastes prairies et dans d’autres régions saisissantes de hyrule des sanctuaires peuvent être trouvés, mais aussi à des hauteurs élevées. Comme le Sanctuaire Kada’unarqui est dans Espace aérien d’Eldin situé et lien avec le puzzle voies navigables essais. Nous vous dirons comment résoudre ce problème dans celui-ci Guide.

Zelda Tears of the Kingdom : résolvez le puzzle des voies navigables dans le sanctuaire de Kada’unar

Juste au dessus de ça Tour dans les gorges d’Eldinqui est au nord-est d’Inner Hyrule est le Archipel d’Eldin du Sudsur laquelle elle non seulement un très utile distributeur de capsules (roue, bouche d’incendie, batterie de rechange, ventilateur) mais aussi Sanctuaire Kada’unar et son défi voies navigables.

Pour pouvoir atteindre cet endroit, il suffit d’activer la tour. Nous vous dirons comment faire dans notre guide Déverrouillez la tour dans la Gorge d’Ordinn – Zelda: Tears of the Kingdom. Si vous vous laissez projeter en l’air, vous devez atterrir sur l’une des nombreuses petites plateformes sur lesquelles se trouve un Construction avec des composants de ballon situé.

Activez le lance-flammes et grâce au ballon, toute la plateforme et Link s’envoleront en haut. Continuez cette montée jusqu’à ce que vous soyez assez haut pour sauter et l’île avec le sanctuaire où vous n’avez qu’à l’activer et enfin y entrer pour lancer le défi.

Faites-vous vomir par la tour d’Eldin Gorge. ©Nintendo Glissez vers l’île voisine ou envolez-vous avec une plate-forme de ballon. ©Nintendo

Sanctuaire Kada’unar – Première salle

La première salle vous accueille déjà assez antipathique avec une petite coulée de lave, que vous devez maintenant traverser. Car lien très rapide très gros dégâts Devoir le prendre dès qu’il entre dans le tapis de feu, courir simplement de l’autre côté n’est pas une option et sauter par-dessus la coulée de lave est malheureusement trop large.

Heureusement pour vous, il y a la composante Sonau juste en face de la rivière bouche d’incendie, qui crache constamment de l’eau après son activation. Frappez légèrement la bouche d’incendie avec votre arme, puis soulevez-la via Ultra main sur. Tournez la chose qui crache de l’eau dans le sens de la marche et avancez vers la coulée de lave.

Comme vous le verrez rapidement, là où l’eau ruisselle assez longtemps sur la lave, un bloc de lave solidequi peut entrer le lien. À partir de cette dalle, vous créez la dalle suivante, et ainsi de suite, jusqu’à ce que vous atteigniez enfin l’autre côté et que vous ayez les deux pieds fermement plantés sur un sol solide. La chambre #1 serait déjà là complété.

La bouche d’incendie crée des panneaux solides et durables. ©Nintendo

Sanctuaire Kada’unar – Deuxième salle

Dans la seconde zone vous arriverez rapidement sur le côté gauche la poitrine le voir, légèrement surélevé derrière une autre accumulation de lave. Et tu veux atteindre ce coffre car il contient Arc de construction puissant avec Puissance d’attaque +4. Mais pour atteindre le coffre, il faut procéder un peu différemment que tout à l’heure.

Prends ça encore Bouches d’incendiequi réapparaît dans sa position d’origine après tout accident, et avec son aide en crée une comme d’habitude chemin vers la poitrine. Cependant, pour pouvoir y parvenir, vous devez créer encore plus de blocs de lave et empiler avec votre main ultra respectivement une rampe vers la poitrine construire.

Maintenant, tout ce que vous avez à faire est du côté opposé abattre le mur de pierre cassant. Si vous n’avez pas l’arme nécessaire, vous pouvez utiliser la droite à côté du mur épée rouillée à deux mains collecter. Maintenant, combinez ceci via la synthèse avec l’un des plaques de lave et vous avez une arme qui transforme rapidement le mur en ruine en décombres.

Construire une rampe vers le coffre. ©Nintendo Utilise la synthèse et un floe auto-créé pour le mur. ©Nintendo

Sanctuaire Kada’unar – Troisième salle

Dans la dernière zone du Sanctuaire Kada’unar, une autre coulée de lave vous attend, mais cette fois c’est celle-ci en mouvement. Faux, car la lave s’éloigne du point d’arrivée du sanctuaire, ce qui rend plus difficile l’utilisation des bouches d’incendie pour arriver ici une solution accomplir. Mais avec une petite astuce ça marche quand même.

Activez une ou, si nécessaire, les deux bornes-fontaines puis placez-les sur la traversée de manière à ce qu’elles créer des floes de lave dans un cycle continuqui sont emportés parmi vous. C’est ainsi que vous créez un tout rangée de mottes, qui ne vous font pas beaucoup de bien de cette façon, mais qui peuvent s’accumuler. Et c’est exactement ce que vous voulez.

Activez maintenant le vôtre renversement du temps sur un des premiers floes, c’est-à-dire sur un qui existait déjà conduit loin devenu. Si cela ramène maintenant à son point de départ, il repousse tous les retardataires plus loin et crée ainsi un chemin sûr pour le lienqui n’a plus qu’à courir jusqu’au bout du sanctuaire et ramasser la lumière de bénédiction.

Placez les bouches d’incendie et laissez-les créer des floes. ©Nintendo Utilisez l’inversion du temps pour que les floes forment un chemin sûr. ©Nintendo