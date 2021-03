Zoe Sugg et Alfie Deyes attendent leur premier bébé

Zoe Sugg et Alfie Deyes annoncent leur grossesse sur Instagram. Photo: @zoesugg, @alfiedeyes via Instagram







Zoe et Alfie, qui sont ensemble depuis 2012, ont annoncé sur Instagram qu’ils attendaient une petite fille en septembre.

D’énormes félicitations sont de mise pour le couple de longue date sur YouTube, Zoe Sugg et Alfie Deyes, car ils viennent d’annoncer qu’ils attendent leur premier enfant ensemble!

Partageant une adorable vidéo sur Instagram, Zoe a confirmé la nouvelle en écrivant: « Nous sommes ravis de partager avec vous, que notre petite fille nous rejoindra en septembre »

Dans la vidéo, qui se déroule sur « Somewhere Over The Rainbow » d’Israel Kamakawiwo’ole, Zoe montre son ventre rond et partage un aperçu de son échographie. La vidéo se termine avec Zoe et Alfie partageant leur adorable photo numérisée de bébé.

Les amis et les fans du couple ont partagé des messages de félicitations dans les commentaires. Louise Pentland a écrit « Félicitations à vous deux! Incroyable, merveilleuse nouvelle! Bienvenue au Mum Club! »

Le frère de Zoe, Joe Sugg, a écrit: « La meilleure nouvelle! Félicitations. J’ai hâte d’être un » Funcle « ». La soeur d’Alfie, Poppy Deyes, a également commenté: « Je l’aime déjà tellement ».

Mark Ferris, Niomi Smart, Saffron Barker et Nicola Chapman, pour n’en nommer que quelques-uns, ont également partagé leurs félicitations avec les futurs parents.

Alfie a également partagé une jolie vidéo sur Instagram, sur Beach Baby de Bon Iver.

Zoe et Alfie se fréquentent depuis 2012. En octobre 2020, Alfie a partagé un adorable post Instagram célébrant leur 8e anniversaire. Zoe a également partagé la première photo qu’ils ont prise ensemble, le jour de leur rencontre en août 2012.

Félicitations à Zalfie!

