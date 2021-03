Nous avons testé la gamme Audi A3 Sportback 30 TFSI S. 110 chevaux suffisent-ils?

Le moteur 30 TFSI ou, pour être plus précis, le trois cylindres 1,0 l turbo et 110 ch qui équipe le Audi A3 Sportback voit une lourde responsabilité vous incomber.

Après tout, c’est le moteur qui représente la «passerelle» dans la gamme de la compacte allemande, il doit donc correspondre aux désirs de frugalité de ceux qui recherchent les versions les plus accessibles du modèle, en même temps qu’il ne peut pas décevoir dans le domaine de la performance, sous peine de «pincer» le positionnement prime de l’A3 Sportback.

Mais le petit tricylindrique est-il capable de «clouer deux clous avec un seul marteau»? Est-il possible de négliger l’autre dans un domaine? Ou pire, dans une tentative de tout bien faire, finira-t-il par ne pas être brillant dans aucun des domaines? Il n’y a qu’une seule façon de le savoir. Il est temps de tester l’Audi A3 Sportback 30 TFSI au niveau de la ligne S.

La qualité avant tout

Une fois à bord de l’Audi A3 Sportback, on comprend aisément pourquoi la compacte allemande a été l’une des références du segment dans le domaine de la qualité et de la robustesse.

Nous sommes entourés de matériaux agréables au toucher et à l’œil, il n’y a pas de bruit parasite et toutes les commandes et boutons offrent un toucher robuste et semblent nous dire « hey, ne t’inquiète pas que dans 20 ans je travaillerai encore«.



© Thom V. Esveld / Raison automobile

La qualité à bord de l’A3 Sportback est une constante ainsi que l’ergonomie.

Dans le même temps, l’ergonomie est en bon état. En résistant à la «tentation» d’abandonner les commandes physiques de la climatisation comme l’ont fait ses «cousines» Volkswagen Golf et SEAT Leon, l’Audi A3 Sportback est devenue beaucoup plus «amie» de l’utilisateur.

Dans le domaine spatial, bien que n’étant pas une référence dans le segment (les quotas n’ont même pas augmenté par rapport à son prédécesseur), nous avons amplement d’espace pour transporter confortablement quatre adultes et le coffre à bagages de 380 litres ne vous oblige pas pour laisser les valises derrière.



© Thom V. Esveld / Raison automobile

Le filet dans le coffre à bagages est un atout pour le transport des sacs.

Seulement 110 ch? Ne semble pas

Je dois admettre que lorsque je suis allé soulever cette Audi A3 Sportback, je n’étais certainement pas au courant de toutes ses spécifications mécaniques, donc les premières dizaines de kilomètres ont été une agréable surprise.

Dès le départ, l’agréable aisance du moteur m’a sauté aux yeux, la façon dont il a grimpé avec l’envie de rotation et le bon «mariage» qu’il entretient avec la boîte manuelle précise et agréable de six relations.

Maintenant, c’est avec une certaine surprise que, en confirmant les données de l’unité testée, j’ai constaté qu’elle n’avait «que» 110 ch. Sérieusement, ce sont les 110 chevaux qui m’ont le plus surpris depuis un certain temps.

Bien sûr, le 1.0 TFSI ne fait pas de l’A3 Sportback le «roi de l’autoroute» (pas même les feux tricolores), mais il nous permet d’imposer un rythme beaucoup plus élevé que ce que beaucoup pourraient penser, surtout quand on sélectionne le «Dynamic », Qui« accentue »l’action de l’accélérateur.

Efficace, toujours

Dans le chapitre dynamique, pas même l’essieu arrière le plus simple de ce « 30 » comparé à celui utilisé par le « 35 » (une barre de torsion au lieu d’un essieu arrière indépendant avec une disposition multi-bras), cette A3 Sportback n’a pas l’air mauvais.



© Thom V. Esveld / Raison automobile

Voyez-vous cette commande rotative à droite? Vous permet de contrôler la radio. Cependant, son positionnement signifie qu’il n’est pas beaucoup utilisé.

Avec une direction précise et directe, l’Audi 3 Sportback fait du bon travail de vous, présentant un comportement prévisible et stable qui change un caractère plus amusant pour une efficacité agréable et teutonique. Sur l’autoroute, la stabilité et l’insonorisation se démarquent.

Enfin, dans le domaine de la consommation, le petit trois cylindres ne laisse pas ses «crédits entre les mains des autres». Après des centaines de kilomètres parcourus par autoroute et ville, et sans me soucier des meilleurs records, j’ai obtenu en moyenne 5,8 l / 100 km.

La ligne en vaut-elle la peine?

Sachant que nous parlons de la version avec le moteur le moins puissant de la gamme, certains peuvent se demander s’il est judicieux d’opter pour la version S line.

La vérité est que cela donne un look quelque peu discret à l’A3 Sportback quelque peu sobre et, si l’on ajoute le Pack Intérieur S line en option (1635 euros), on reçoit, entre autres, des sièges sport qui, en plus d’être beaux, offrent un bon maintien latéral. et ils sont toujours très confortables.

Est-ce la bonne voiture pour moi?

L’Audi A3 Sportback est une voiture aux nombreuses qualités et si les petits 110 ch de cette version 30 TFSI peuvent susciter des inquiétudes quant à savoir si elle suffira à combler la plupart des besoins, celles-ci sont sans fondement.

Il est clair qu’il ne rivalise pas avec le 35 TFSI le plus puissant (1.5 turbo 150 ch) en termes de performances, mais le compromis qu’il réalise entre avantages et consommation est assez intéressant et la vérité est que, dans une conduite normale, on va trouve à peine que nous « Moteur manquant ».

De plus, la différence de valeur entre les deux moteurs peut être utilisée pour ajouter quelques options supplémentaires (parmi les nombreuses) au 30 TFSI. De même, opter pour ce moteur permet d’économiser non seulement le coût d’acquisition de l’A3 Sportback, qui est loin d’être le plus abordable – le prix de base commence à 32 mille euros, mais avec les options de notre unité, atteint 40 mille euros -, comme dans la valeur de l’IUC.