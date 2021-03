Zack Snyder veut transformer Batman: le chevalier noir revient en film

Ligue de justice Le réalisateur Zack Snyder a parlé de ses espoirs et de ses rêves pour les adaptations cinématographiques sur lesquelles il aimerait travailler à l’avenir – en particulier Batman: Le retour du chevalier noir.

Le cinéaste s’est assis pour discuter avec UNILAD aux côtés de la productrice américaine Deborah Snyder (et oui, vous l’avez deviné – ils sont également mariés).

Et il semble que l’interprétation plus sombre que sombre des bandes dessinées de Batman par Frank Miller soit au sommet de sa liste de souhaits, car il veut faire « une véritable adaptation super fidèle » pour le grand écran.

« Mais tu sais, je me sens jolie … je veux dire, celle de Frank Miller Elektra revit est un livre cool que je trouve incroyable.

« J’ai toujours voulu faire une adaptation réelle et super fidèle de Le retour du chevalier noir. A part ça, je suis un peu heureux où nous en sommes avec notre cinématique [output].

Ils ont également expliqué que la nouvelle coupe du film sera un « assez grand banquet » et « pas une petite collation ». Eh bien, c’est une bonne nouvelle pour les fans, qui souhaitent voir la vision de Zack depuis un certain temps maintenant.

Parlant de la question de savoir si les fans partiront avec un sentiment de fermeture, Zack a déclaré: «J’espère qu’ils se sentiront revigorés et excités par ce film respectueux, respectueux et très soigneusement réalisé sur ces personnages qu’ils aiment.

« C’est mon espoir; qu’ils sortent avec l’excitation et la joie d’avoir vu le film. »

Elle a également expliqué comment les fans avaient discuté des films de DC en relation avec la santé mentale, ajoutant: « Nous avons reçu beaucoup de vidéos et de lettres de fans disant qu’ils étaient dans un endroit sombre et [Superman movie] Homme d’acier les a aidés, et l’impact que les films ont vraiment sur eux.