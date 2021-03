Ree Drummond révèle que son mari s’est fracturé le cou dans un accident de camion de pompier

Ree Drummond a de bonnes nouvelles pour ses fans à propos de son mari Ladd et de son neveu Caleb: ils «vont bien».

Cinq jours après l’accident mutuel d’un camion de pompiers sur la propriété Drummond qui a blessé les deux hommes, la femme pionnière a écrit un long article de blog (y compris des photos des véhicules accidentés) détaillant ce qu’ils – et elle – ont traversé depuis l’accident.

Ree Drummond et son mari Ladd lors de la célébration du magazine Pioneer Woman à New York en 2017. Monica Schipper / Getty Images

Comme vous vous en souvenez peut-être, les deux hommes étaient dans des camions de pompiers séparés, essayant d’éteindre les incendies dans leur ranch du nord de l’Oklahoma, mais la fumée et les débris rendaient la visibilité difficile. Caleb, 21 ans, a été transporté à l’hôpital avec de multiples blessures, tandis que Ladd, 52 ans, a choisi de s’y conduire pour des soins médicaux.

« Ladd était raide mais capable de se déplacer immédiatement après l’accident, alors il a refusé des soins médicaux », a expliqué Drummond dans son article de blog. « C’était en partie parce qu’il voulait que les ambulanciers se concentrent sur Caleb, en partie parce qu’il était encore un peu abasourdi par l’accident, et en partie parce que les cow-boys n’aiment pas admettre qu’ils sont blessés. »

Drummond a dit qu’elle avait reçu l’appel concernant l’accident de Ladd comme il se conduisait là-bas, « (A) ce moment-là, j’ai rapidement perdu toute sensation dans mes genoux avant de courir hors de la porte et de me diriger vers la ville. Je préviens tout le monde dans ma vie: je suis sur le point d’arrêter de répondre au téléphone autour de cet endroit. «

Nous avions entendu parler des blessures de Caleb dans les rapports précédents, mais Ladd « s’est apparemment cassé le cou à deux endroits – et de toute évidence, l’une des deux fractures était très proche d’être catastrophique », a-t-elle écrit. « Ai-je mentionné que les cowboys n’aiment pas admettre qu’ils sont blessés? »

Après un transfert à l’hôpital St. John’s de Tulsa et une opération chirurgicale, ainsi que quelques routes et «autre matériel», Ladd est apparemment «réparé maintenant». Il devra cependant porter une minerve, ce qui, selon elle, changera son apparence pour le mariage de leur fille Alex, âgée de 23 ans. Mais jamais le solutionneur de problèmes, Drummond sait comment améliorer tout cela.

« Je vais faire sauter le corset », a-t-elle écrit. « (B) ut nous sommes juste reconnaissants qu’il soit là pour le mariage d’Alex. »

Dans l’ensemble, Drummond semble bien supporter; en partie, elle dit que c’est parce que « nous sommes des magnolias d’acier ».

Elle a ajouté: «Je suppose que si vous avez vécu suffisamment d’années en tant qu’épouse, mère, sœur, fille, vous allez développer la capacité de surmonter les crises sans m’effondrer. me trompe… mais pour le moment, je suis fermement en mode Steel Magnolia. Quelqu’un a-t-il besoin de moi pour mener des batailles à votre place ou me tenir devant un train de marchandises en votre nom? Mon énergie est pleinement engagée et je suis heureux de vous aider. Mieux prenez-moi dessus avant que je décide que j’ai besoin d’une sieste. «