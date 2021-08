Y aura-t-il un autre film de Suicide Squad ? Tout ce que nous savons jusqu’à présent

in







Y aura-t-il une suite à The Suicide Squad de James Gunn ? Voici ce que nous savons jusqu’à présent…

Si vous lisez cet article, nous supposons que vous avez déjà regardé La brigade suicide et recherchez maintenant toutes les dernières informations sur ce qui pourrait arriver ensuite, n’est-ce pas ? (Si ce n’est pas le cas, pourquoi êtes-vous ici ? Cet article contient des spoilers !)

Tandis que La brigade suicide a trébuché au box-office au niveau national (nous sommes toujours dans une pandémie, au cas où vous l’auriez oublié), il a déjà éclipsé celui de 2016 Escouade Suicide sur le front des critiques, car il détient actuellement une note de 91 % des critiques de Certified Fresh et une note d’audience de 84 % sur Rotten Tomatoes. Les téléspectateurs adorent le point de vue de James Gunn sur les personnages.

Comme nous le savons, La brigade suicide n’est pas une suite ou un redémarrage de Escouade Suicide. C’est un film à part entière. Mais le film engendrera-t-il un jour sa propre suite ? Y aura-t-il un La brigade suicide 2? The Suicide Squad: Reloaded – The Re-Up? Voici tout ce que nous savons jusqu’à présent…

Y aura-t-il une suite à The Suicide Squad ? Image : DC via Alamy

Y aura-t-il une suite à La brigade suicide?

Il n’y a actuellement aucune nouvelle confirmée sur une suite de James Gunn La brigade suicide à l’instant. Bien qu’il y ait des nouvelles prometteuses, le président de DC Films, Walter Hamada, a suggéré que l’écrivain et réalisateur sera de retour pour plus avec DC.

S’adressant au Hollywood Reporter, Hamada a déclaré: « Gunn est toujours le bienvenu, quoi qu’il veuille faire. Il a vraiment une vision et c’est un excellent partenaire avec nous. Chaque fois qu’il veut revenir, nous sommes prêts pour lui. Il Je reviendrai. Nous avons d’autres trucs de prévu.

Gunn a également déclaré à Entertainment Weekly dans une interview séparée qu’il avait « en fait eu des idées » sur la suite de l’histoire. « Si j’ai fait une suite, ce n’est pas du genre : ‘Hé, rassemblons une autre équipe et faisons ça !’ Ce serait très différent », a-t-il taquiné.

Si une suite reçoit le feu vert, il faudra peut-être un certain temps avant qu’elle n’atteigne les écrans de cinéma. Gunn va maintenant tourner son attention vers Marvel Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3, dont la sortie est prévue pour mai 2023. Une suite potentielle de La brigade suicide, avec Gunn à la barre, pourrait ne pas baisser avant 2024 au plus tôt.

Y aura-t-il un spin-off pour La brigade suicide?

Alors que les fans attendent des nouvelles d’une suite du film de 2021, HBO Max a déjà confirmé une série dérivée avec John Cena de retour en tant que Peacemaker.

Dans une interview avec Variety, Gunn a révélé plus sur la période au cours de laquelle Peacemaker a lieu – et il semble que certaines d’entre elles puissent avoir lieu après les événements de La brigade suicidela scène post-crédit de .

« À travers l’histoire, vous apprenez d’où vient Peacemaker », a déclaré Gunn à Variety. « Il y a un moment dans le film où Bloodsport parle de son père et de ce qu’était son père, et vous coupez à un plan de Peacemaker, et Peacemaker hoche la tête. C’est la graine de toute la série Peacemaker. Nous voyons donc Peacemaker avec son père, qui est joué par Robert Patrick, d’où il vient, ce qu’il a fait, ce que cela signifie pour lui et où il va après tout ça. »

Pacificateur sortira sur HBO Max en janvier 2022.

Que pourrait-il se passer dans une suite de La brigade suicide?

AVERTISSEMENT : Spoiler alerte pour la fin de La brigade suicide!

Il est possible que toute suite ou suivi inclue potentiellement les personnages qui sont sortis vivants du film, notamment Harley Quinn (Margot Robbie), Bloodsport (Idris Elba), King Shark (Sylvester Stallone) et Ratcatcher II (Daniela Melchoir) . Peacemaker de John Cena et Weasel de Sean Gunn semblent également être toujours en vie sur la scène post-crédit.

Mais sur la base de ce que Gunn a taquiné à propos de ses idées de suivi jusqu’à présent, il est également possible qu’encore plus de personnages des bandes dessinées de DC soient introduits.

Quant à l’intrigue ? Eh bien, c’est à deviner pour le moment. Les fans ont déjà émis l’hypothèse qu’une suite pourrait éventuellement se concentrer sur l’équipe en fuite d’Amanda Waller de Viola Davis. Mais nous devrons simplement attendre et voir ce que James Gunn et DC ont dans leurs manches.

