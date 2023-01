La fin est peut-être proche dans The Last of Us, mais pour la série, son succès ne fait que commencer car elle continue de dépasser les attentes.

La première de The Last Of Us dépasse le record majeur de Breaking Bad IMDb

Même s’il est encore tôt pour Le dernier d’entre nous, avec un seul épisode diffusé, la série d’horreur de survie a actuellement dépassé la plus grande émission télévisée de tous les temps Breaking Bad sur le tableau de notation d’IMDb. Le premier épisode de l’émission dirigée par Pedro Pascal et Bella Ramsey a enregistré une note extrêmement impressionnante de 95% parmi les utilisateurs du site Web de la base de données de films. Bien qu’il reste encore de nombreuses évaluations à venir, et Breaking Bad a évidemment beaucoup plus de chiffres agrégés tout au long de ses cinq saisons, il convient de noter que la série Bryan Cranston n’a pas pris un départ parfait et a construit sa note au fil du temps.





Le dernier d’entre nous a atterri avec un bang, et tout ce qu’il a à faire est de maintenir l’élan avec lequel il a commencé pour maintenir sa position comme l’une des plus grandes émissions de télévision de tous les temps. En tant qu’adaptation de jeu vidéo, c’est un exploit encore plus impressionnant grâce à la déception presque universelle qui a suivi la grande majorité des tentatives populaires de jeu en film / série au cours des 30 dernières années. Avec des exceptions notables telles que Sonic l’hérissonil y a eu une malédiction attachée à toute tentative de donner vie à des jeux d’une manière qui satisfasse à la fois les fans et les nouveaux arrivants.

FILM VIDÉO DU JOUR

Le buzz autour Le dernier d’entre nous a permis à la série de faire ses débuts avec l’un des volumes de visionnage les plus élevés depuis 2010 sur HBO Max, un consensus critique presque parfait et certaines des critiques les plus positives jamais vues par le public. Cependant, avec les attentes désormais fixées pour le reste de la saison, le vrai débat est de savoir si les épisodes restants peuvent être à la hauteur d’un battage médiatique toujours plus important.





Pourquoi The Last of Us a-t-il été si bien noté?

HBO

En ce qui concerne les adaptations de jeux vidéo, le plus grand raté parmi ceux qui ont échoué est le besoin constant de changer le jeu en quelque chose qu’il n’a jamais été. Cela peut inclure la création d’une toute nouvelle histoire autour des personnages, la modification des personnages, le déplacement de l’histoire vers un cadre moderne et réel, etc. Le dernier d’entre nous ne fait pas ça. Bien que le récit ait eu besoin d’un peu d’expansion et de quelques modifications mineures pour supprimer les éléments de « jeu » et raconter une histoire simple, les principaux aspects de la série sont clairement dérivés des cinématiques du jeu.

Pedro Pascal dépeint parfaitement Joel, et bien que l’apparence de Bella Ramsey ait été notée comme légèrement différente de celle d’Ellie, il ne fait aucun doute qu’elle continuera à devenir l’incarnation parfaite du personnage à l’écran au fur et à mesure que la série progresse. La seule chose que la série doit faire est de continuer dans la même veine que son épisode d’ouverture. Avec l’équipe créative derrière, y compris Neil Druckmann, ayant clairement indiqué qu’il s’agit d’une représentation directe du jeu vidéo, il n’y a aucune raison de penser qu’il ne continuera pas à conserver ses notes tout au long de la saison.