Xiaomi Mi Band 5 dans le test: un bon polyvalent abordable pour les débutants

Le Xiaomi Mi Band 5 a récemment été sur les tablettes des magasins, j’ai été autorisé à le tester pendant deux semaines – en tant que débutant complet en tracker de fitness.

Le Xiaomi Mi Band 5 a eu des critiques mitigées. D’une part, le tracker de fitness est peu coûteux et convient donc également aux débutants. D’autre part, il ne devrait pas avoir beaucoup d’améliorations par rapport au modèle précédent. Je ne suis guère dérangé, un débutant absolu dans le domaine, et je serais trop radin pour dépenser plus sur un tracker de fitness que sur un dîner avec mon mari. Le Mi Band 5 joue ici parfaitement mon rôle.

Confort et apparence: les valeurs externes sont convaincantes

La bande élastique est très douce et câline.

Le Xiaomi Mi Band 5 est plus confortable à porter que prévu. Au début, j’ai trouvé que l’écran était étroit, mais plutôt épais – j’avais peur que le tracker me dérange dans la vie quotidienne. Cela s’est avéré être une erreur de jugement. La bande élastique très douce s’adapte parfaitement à mon poignet délicat.

Cependant, l’écran est un peu encombrant et j’ai souvent des problèmes pour mettre des chemisiers et des robes à manches serrées. Beaucoup de femmes peuvent désespérer ici. À la rigueur, je cherche un autre vêtement ou des boutons ouverts sur les manches.

Affichage: cristallin, net et réactif

L’écran est petit, mais tout est d’une netteté remarquable et facile à voir.

Ce qui me frappe à première vue: le Mi Band 5 a un écran très net et clair. Tout est facile à lire, les couleurs sont vives et les animations sont claires. Pour un tracker aussi bon marché, je trouve cela étonnant et je suis agréablement surpris.

Je remarque également très vite que l’écran réagit bien à mon toucher. Je ne remarque aucun retard majeur et je parviens à contrôler la musique moi-même sans aucun problème, même si les boutons correspondants sont plutôt petits. Mon mari, en revanche, se plaint constamment de son tracker sans nom et de son absence de réponse. Le Mi Band 5 est mieux positionné ici que certains modèles concurrents.

Batterie: performances de pointe, également pour le suivi sportif

Au début, je joue beaucoup avec les fonctions du Mi Band 5, explore l’application en détail, ai l’assistant de sommeil et la surveillance de la fréquence cardiaque en permanence et suit mes valeurs dans la salle de sport sur des cross trainers et Co. Beaucoup de travail pour un si petit appareil sur mon poignet. Néanmoins, la batterie dure 14 jours complets après la première charge – ce qui ne prend que 30 minutes. Je pense que c’est une excellente performance.

Il y a place à amélioration: les fonctions sont cachées

Le contrôle de la musique fonctionne depuis le début, le reste du suivi ne fonctionne pas vraiment. Who cares: Le morceau « Anxiety » vient du groupe de metalcore If I Were You.

Pour pouvoir utiliser toutes les options de suivi du Mi Band 5, je dois télécharger l’application Mi Fitness. C’est simple et rapide en utilisant le code QR dans le mode d’emploi. Ensuite, je crée un compte – cela peut également être fait via Facebook ou Google si vous ne souhaitez pas créer de compte Mi.

Dans l’application, je saisis d’abord mes données, mon sexe, mon âge, mon objectif d’entraînement et bien plus encore. Plus je fournis d’informations, mieux le Mi Band 5 peut suivre mes pas et mes calories brûlées. Théoriquement. Parce que je ne découvre qu’après quatre jours à quel point le suivi est vraiment précis.

Qu’est-ce que PAI? PAI est la totalité de toutes les données que votre Mi Band 5 recueille, profil de mouvement, consommation de calories, etc. Il en résulte une valeur mesurée: si elle est supérieure à 100, vous vivez en bonne santé. Si elle est en permanence inférieure, vous augmentez votre risque de développer des maladies cardiovasculaires.

Au cours des premiers jours du test, je me suis demandé pourquoi mon Mi Band 5 ne surveillait pas mon pouls et mon niveau de stress indépendamment – et pourquoi les phases REM étaient complètement absentes de mon analyse du sommeil. Lorsque je voulais activer ces fonctions dans l’application, tout le menu sous «Surveillance de la fréquence cardiaque» était grisé et ne répondait pas au tapotement (et c’était déjà assez difficile à trouver, d’ailleurs). Je n’ai trouvé aucune information à ce sujet dans le mode d’emploi.

Ce n’est que par hasard que j’ai activé PAI sur le tracker de fitness parce que je voulais savoir ce que c’était. Et voilà: tout d’un coup, toutes les fonctions de suivi précis étaient disponibles. J’aurais été heureux d’une introduction ici, soit dans le manuel, soit directement dans l’application. Cela donne des points.

Suivi: plus un guide approximatif que des informations précises

Je me réveille le matin et j’ai déjà fait 23 ou 28 pas – du moins en ce qui concerne Mi Band 5. En fait, je n’ai pas encore franchi de pas, mais le tracker de fitness ne reconnaît plus précisément mon comportement qu’après quelques jours. Pour ce faire, j’ai enregistré avec diligence divers mouvements dans l’application sous la rubrique «Reconnaissance comportementale», notamment lors de la douche, du brossage des dents et de la vaisselle. Je sélectionne le comportement respectif parmi les suggestions de l’application et lance une minuterie pendant les mouvements. Ainsi, le Mi Band 5 apprend lentement quand je bouge mes bras vigoureusement et quand je cours réellement.

Le métis Epagneul-Breton Terry donne le rythme de la marche – et me garantit environ 16 000 pas par jour.

Néanmoins, certaines valeurs restent assez douteuses. On dit que je n’ai brûlé que 120 calories avec 16 000 pas par jour – alors que je suis sur la route avec un chien de chasse actif qui met un rythme soutenu. Et bien que je doive aller aux toilettes plus souvent la nuit, j’étais censé avoir dormi profondément à ces moments précis. Apparemment, je n’étais pas du tout réveillé.

C’est un peu médiocre – d’un autre côté, le tracker est très bon marché et un appareil d’entrée de gamme. Bien sûr, je ne peux pas m’attendre à des résultats précis comme au laboratoire du sommeil ou au test de stress médical. La plupart des résultats devraient être à peu près corrects, cela me suffit en tant que junkie non-fitness.

Objectif de pas et rappels de mouvement: une vie plus active

Oui, je déteste ce message.

Mais le Mi Band 5 suscite de l’ambition en moi: je me fixe un objectif quotidien de 10000 pas dans l’application – une marque que je craque chaque jour grâce à mon chien. En récompense, le tracker vibre et me donne une médaille numérique. Je suis aussi fier qu’Oskar et je veux célébrer chaque jour ce succès personnel.

J’ai également activé un rappel de mouvement. Cela fait vibrer le Mi Band 5 et m’envoie un message si je reste inactif pendant trop longtemps. En fait, chaque fois que je suis averti, je me lève, je m’étire un peu et je fais le tour du pâté de maisons. Parce que plus je reçois ces avertissements, plus cela ronge mon ego. Je peux donc dire que le tracker m’encourage à vivre une vie active.

Conclusion: bon marché et globalement bon

Les chiens et la technologie fonctionnent incroyablement bien ensemble – et grâce au Mi Band 5, je sais enfin combien de pas je fais réellement avec Terry.

En tant que note globale, je donnerais au Mi Band 5 un 2 ou un 2. Ici et là, le tracker pourrait fonctionner un peu plus précisément – et le fabricant devrait expliquer certaines fonctions plus en détail. Surtout les débutants comme moi, qui ne veulent pas dépenser beaucoup d’argent pour un bracelet de fitness et qui aiment donc utiliser le Mi Band 5, sont initialement perdus ici.

Mais vous vous habituez rapidement à la manipulation, bénéficiez d’une longue durée de vie de la batterie et d’un écran net et obtenez un aperçu approximatif de votre comportement et de vos activités de sommeil individuels. Il y a aussi une petite incitation à faire trop peu d’exercice. Je dois encore plus de motivation à mon ami à quatre pattes.