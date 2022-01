Georgina Rodríguez devient l’une des icônes de la mode après la première de ‘Soy Georgina’

in

CÉLÉBRITÉS

L’épouse du joueur Cristiano Ronaldo, a récemment créé sa série et à partir de ce moment, il continue d’attirer l’attention. Ensuite, nous vous parlerons de ses meilleures tenues jusqu’à présent.

©Getty imagesGeorgina Rodríguez

Georgina Rodríguez Elle est l’une des célèbres qui attire l’attention en ce moment après avoir été la protagoniste de sa propre série « Je suis Georgina » et épouser Cristiano Ronaldo. Le mannequin s’aventure également dans le monde de la mode.

L’un des derniers vestiaires avec lequel il a attiré l’attention Rodríguez Elle était sur le tapis rouge dans une tenue sophistiquée en total black. Pour la Mostra de Venise : Elle portait une combinaison noire sans bretelles avec un pantalon large. Ci-dessus, une élégante veste avec une épingle sur le revers gauche.

En revanche, en ce qui concerne les chaussures, elle en portait une haute en argent avec un collier luxueux et luxueux avec des paillettes et des anneaux suspendus du même matériau. Cependant, ce n’était pas le seul look avec lequel il a surpris car lors de l’événement du Festival de Cannes, il a surpris avec une pièce de design originale et innovante en marron.

La robe était marron, avec une fente sur la jambe droite et un mélange intéressant de matières à base de tissu en mousseline et de détails sculptés en cuir de vachette. Ensuite, la femme de Ronaldo a utilisé des boucles d’oreilles circulaires surélevées qu’elle a combinées avec ses chaussures : des sandales à talons aiguilles et des paillettes argentées.

Cependant, tout n’est pas robes. Georgina Elle a un bon goût pour s’habiller au quotidien où dans certains de ses posts on peut la voir habillée sportivement portant un sweat à capuche, un jogging classique avec des élastiques et des baskets blanches. En même temps j’ajoute à la tenue un sac Louis Vuitton haut de gamme en forme de cœur.

Il est à noter qu’après avoir rendu publique sa relation avec Cristiano Ronaldo, Goergina a recherché des conseillers et des spécialistes de l’image qui aideraient progressivement Georgina à construire le personnage qu’elle est aujourd’hui. Il est passé de la vente d’articles de luxe à s’en vanter ouvertement. D’autres looks avec lesquels il a surpris étaient l’utilisation de jeans et de baskets.

amateur de sac collector

Les sacs exclusifs Hermès Birkin sont les préférés de l’actrice. Il en a des dizaines de couleurs et de tailles différentes, chacune est difficile à obtenir. Il n’a même aucun problème à le montrer. Du Birkin crocodile vert émeraude, à plus de 60 000 euros, en passant par d’autres formats en rose bubblegum ou orange intense, jusqu’au très convoité Birkin himalayen (environ 165 000 euros), l’un des sacs les plus chers.

