Xiaomi Mi 11, Mi 11 Lite, Mi 11 Pro, Mi 11 Ultra et Mi 11i: toutes les différences

Xiaomi nous a habitués à un taux de lancement intense, mais ce que nous avons vécu avec Série Xiaomi Mi 11 au début de 2021 est un autre niveau. Rien de plus et rien de moins que 5 terminaux ont présenté le fabricant chinois en 3 mois environ. On se pose toujours la même question lorsqu’on regarde le vaste catalogue de Xiaomi: y a-t-il vraiment autant de différences entre leurs smartphones?

Nous arrêtons de poser des questions et continuons à trouver des réponses dans ce comparaison entre les Xiaomi Mi 11, Mi 11 Lite, Mi 11 Pro, Mi 11 Ultra et Mi 11i, les cinq mobiles qui composent la famille Mi 11. Nous analysons ces appareils section par section pour trouver les principales différences qui les séparent, avec un tableau comparatif inclus.

Design et écran: différences de résolution, de rafraîchissement et de protection

Le design est l’une des forces de ces Xiaomi Mi 11, comme l’a opté le fabricant chinois une esthétique élégante qui reste dans les différentes couleurs dans lesquelles ils sont disponibles. Si nous regardons à l’arrière, les Xiaomi Mi 11, Mi 11 Lite et Mi 11 Pro ont un module photo carré, tandis que celui du Mi 11 Ultra est rectangulaire et celle du Mi 11i verticale.

En termes de dimensions, les Mi 11, Mi 11 Pro et Mi 11 Ultra partagent une hauteur de 164,3 mm et une largeur de 74,6 mm, avec une épaisseur d’environ 8 mm, c’est-à-dire qu’ils sont très gros terminaux. Ils sont différents du Mi 11 Lite, d’une taille de 75,7 mm X 160,5 mm X 6,8 mm, plus large et plus bas; et le Mi 11i, avec des dimensions de 76,4 mm X 163,7 mm X 7,8 mm, le plus large de tous.

Xiaomi a également fait un pas en avant en termes d’écran, puisque ces terminaux disposent des meilleurs écrans vus à ce jour dans les terminaux de la firme. Encore une fois, les Mi 11, Mi 11 Pro et Mi 11 Ultra sont les plus avancés, ayant Panneaux AMOLED de 6,81 pouces, Résolution WQHD +, taux de rafraîchissement de 120 Hz et Verre Corning Gorilla Glass 7 Victus.

Le Xiaomi Mi 11 dispose également d’un écran AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, bien qu’il soit inférieur en ayant 6,67 pouces, Résolution Full HD + et Corning Gorilla Glass 5. Si nous analysons l’écran du Xiaomi Mi 11 Lite, nous trouvons un panneau AMOLED 6,55 pouces -le plus petit de tous-, avec résolution Full HD +, taux de rafraîchissement de 90 Hz et Corning Gorrilla Glass 5.

En terminant cette section, il faut mentionner que tous les terminaux de la série Xiaomi Mi 11 ont trous dans l’écran pour loger les caméras avant, des composants dont nous parlerons plus tard.

Batterie et performances: une puissance de premier ordre pour le meilleur

On notera les différences entre les Xiaomi Mi 11, Mi 11 Lite, Mi 11i, Mi 11 Pro et Mi 11 Ultra en termes de batterie, car nous trouvons différents paramètres de capacité et charge rapide.

L’autonomie la plus avancée est celle partagée par les versions Pro et Ultra, avec un Batterie de 5000 mAh rechargeables en quelques minutes grâce au Charge rapide 67W. Au bas de l’échelle se trouve le Mi 11, avec une batterie de 4600 mAh et une charge rapide de 55 W.

Le Mi 11i est légèrement inférieur à cela, avec une batterie de 4520 mAh et une charge rapide de 33 W. Enfin, la version Lite a Batterie de 4250 mAh qui se chargent en peu de temps grâce à Charge rapide de 33 W.

De plus, il convient de noter que le Xioami Mi 11, le Mi 11 Pro et le Mi 11 Ultra prennent également en charge charge sans fil et charge sans fil inversée, c’est-à-dire que vous pouvez les charger à l’aide de bases de chargement et qu’ils peuvent les utiliser pour charger d’autres appareils.

Caméras: 108 MP n’est pas pour tout le monde

Les Xiaomi Mi 11, Mi 11 Lite, Mi 11i, Mi 11 Pro et Mi 11 Ultra correspondent au intégrer tous une triple caméra arrière et une seule caméra frontale, mais au-delà de cela, presque tout est différence. Nous commençons avec le premier d’entre eux, le Mi 11, avec un Capteur principal 108 MP accompagné d’un objectif grand angle de 13 MP et d’un objectif macro de 5 MP. Sa caméra frontale, située dans le coin supérieur gauche de l’écran, est de 20 MP.

Nous allons à Mi 11 Ultra pour vous dire quoi son capteur principal est de 50 MP, et cela vient avec un grand angle de 48 MP et un téléobjectif + macro 48MP, une configuration plus qu’équilibrée. D’autre part, le Mi 11 Pro a un Objectif principal 50 MP, bien que ses capteurs secondaires (13 MP grand angle et 8 MP téléobjectif + macro) soient inférieurs. Les deux terminaux avoir une caméra frontale de 20 MP, également situé dans le coin supérieur gauche.

Le Xiaomi Mi 11i est digne du capteur principal 108 MP, bien que ses capteurs secondaires ne soient pas aussi avancés que ceux des versions Pro et Ultra. Plus précisément, il équipe un objectif grand angle de 8 MP et un capteur macro de 5 MP. Comme ses autres compagnons, il a un Capteur avant 20 MP, qui dans ce cas est situé dans la partie centrale supérieure de l’écran.

Nous terminons avec le Xiaomi Mi 11 Lite qui, étant la version recadrée, possède le système de caméra le moins avancé de la famille Mi 11. le capteur principal arrière est de 64 MP, avec un objectif grand angle de 8 MP et un capteur macro de 5 MP. Sa caméra frontale, 16 MP, est « caché » dans le trou dans le coin supérieur gauche de l’écran.

Processeur et mémoire: Snapdragon 888 pour (presque) tout le monde

La puissance est assurée dans ces terminaux Xiaomi Mi 11, car ils arrivent tous avec le tout-puissant Snapdragon 888. Eh bien, presque tous, car le Xiaomi Mi 11 Lite est dans une étape inférieure lors de l’intégration du Puce Snapdragon 732G (Snapdragon 780G dans sa version 5G).

Il existe également des différences en termes de mémoire, car il existe différentes configurations qui offrent plusieurs options aux utilisateurs. D’une part, nous avons le Xiaomi Mi 11, Mi 11i, Mi 11 Pro, avec une mémoire de base de 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, pas de fente pour carte microSD pour étendre le stockage.

Plus avancé est le Xiaomi Mi 11 Ultra, avec une version de base de 8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne. Si nous regardons la partie la plus basse de la série Mi 11, il y a le Mi 11 Lite, avec 6 Go de RAM et 64 Go de stockage, mais avec la possibilité d’augmenter la mémoire de cette dernière en disposant d’un plateau microSD.

Connectivité et autres fonctionnalités

Nous vous avons déjà révélé que les Xiaomi Mi 11, Mi 11i, Mi 11 Pro et Mi 11 Ultra avoir une connectivité 5G, puisqu’ils intègrent le processeur Snapdragon 888 doté d’un modem 5G. En ce qui concerne le Xiaomi Mi 11 Lite, il existe une version 5G, celle que nous avons déjà mentionnée qui monte une puce Snapdragon 780G.

D’autres caractéristiques remarquables de ces terminaux sont qu’ils ont NFC, USB Type-C, Bluetooth 5.2, Dual SIM et lecteur d’empreintes digitales pour déverrouiller le terminal. Bien sûr, tous les modèles de la série n’ont pas le capteur d’empreintes digitales dans la même zone. Alors que les Xiaomi Mi 11, Mi 11 Pro et Mi 11 Ultra l’ont sous l’écran, les Mi 11i et Mi 11 Lite l’ont sur le côté droit.

Bien sûr, tous arrivent avec la dernière version de la couche de personnalisation de Xiaomi, MIUI 12 basé sur Android 11.

Xiaomi Mi 11, Mi 11 Lite, Mi 11 Pro, Mi 11 Ultra et Mi 11i: tableau de comparaison

Après avoir mentionné les principales différences entre les Xiaomi Mi 11, Mi 11 Lite, Mi 11 Pro, Mi 11 Ultra et Mi 11i, il est temps de voir le tableau comparatif avec les spécifications de tous les terminaux, dans lequel nous pouvons voir encore plus clairement les aspects qui les séparent.

Comparaison Xiaomi Mi 11, Mi 11 Lite, Mi 11 Pro, Mi 11 Ultra et Mi 11i Les caractéristiques Xiaomi Mi 11 Xiaomi Mi 11 Lite Xiaomi Mi 11 Pro Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11i Dimensions et poids 74,6 x 164,3 x 8,1 mm | 196 grammes 75,7 x 160,5 x 6,8 mm | 157 grammes 74,6 x 164,3 x 8,5 mm | 208 grammes 74,6 x 164,3 x 8,4 mm | 234 grammes 76,4 mm x 163,7 mm x 7,8 mm | 196 grammes Écran AMOLED 6,81 pouces, fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, Corning Gorilla Glass 7 Victus AMOLED 6,55 pouces, taux de rafraîchissement de 90 Hz, Corning Gorilla Glass 5 AMOLED 6,81 pouces, fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, Corning Gorilla Glass 7 Victus AMOLED 6,81 pouces, fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, Corning Gorilla Glass 7 Victus AMOLED 6,67 pouces, taux de rafraîchissement de 120 Hz, verre Corning Gorilla Glass 5 Résolution WQHD + (1440 x 3200 px) FHD + (1080 x 2400 px) WQHD + (1440 x 3200 px) WQHD + (1440 x 3200 px) FHD + (1080 x 2400 px) Processeur Muflier 888 Snapdragon 732G / Snapdragon 780G (version 5G) Muflier 888 Muflier 888 Muflier 888 RAM 8 Go 6 Go 8 Go 12 Go 8 Go Système opératif MIUI 12 basé sur Android 11 MIUI 12 basé sur Android 11 MIUI 12 basé sur Android 11 MIUI 12 basé sur Android 11 MIUI 12 basé sur Android 11 Stockage 128/256 Go 64/128 Go 128/256 Go 256/512 Go 128/256 Go Appareils photo 108 MP principal, grand angle 13 MP, macro 5 MP | 20 MP avant 64MP principal, 8MP de large, macro 5MP | 16 MP avant 50 MP principal, 13 MP large, 8 MP Tele + Macro | 20 MP avant 50 MP principal, 48 MP de large, 48 MP Tele + Macro | 20 MP avant 108 MP principal, 8 MP grand angle, 5 MP macro | 20 MP avant Tambours 4600 mAh, charge rapide 55 W, charge sans fil, charge sans fil inversée 4250 mAh, charge rapide 33 W 5000 mAh, charge rapide 67 W, charge sans fil, charge sans fil inversée 5000 mAh, charge rapide 67 W, charge sans fil, charge sans fil inversée 4520 mAh, charge rapide 33 W Autres Lecteur d’empreintes digitales à l’écran, NFC, Bluetooth 5.2, 5G, WiFi 6, USB Type-C Lecteur d’empreintes digitales latéral, NFC, Bluetooth 5.2, 5G, WiFi 5, USB Type-C, emplacement pour carte microSD Lecteur d’empreintes digitales à l’écran, NFC, Bluetooth 5.2, 5G, WiFi 6E, USB Type-C Lecteur d’empreintes digitales à l’écran, NFC, Bluetooth 5.2, 5G, WiFi 6E, USB Type-C Lecteur d’empreintes digitales latéral, NFC, Bluetooth 5.2, 5G, WiFi 6, USB Type-C Prix À partir de 749 euros À partir de 299 euros À partir de 4999 yuans, environ 645 euros à changer À partir de 1199 euros À partir de 649 euros

Ce sont toutes les données des terminaux de la série Xiaomi Mi 11, du Mi 11 Ultra le plus avancé au Mi 11 Lite le plus «inférieur». En tenant compte de leurs spécifications et de vos besoins, analysez ces modèles pour choisissez ce que sera votre prochain terminal.

