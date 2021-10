Calibrer la batterie d’un ordinateur portable : voici comment procéder

La batterie ne fonctionne pas correctement, alors jetez-la à la poubelle ? Ce n’est souvent ni nécessaire ni durable. Nous vous expliquons comment calibrer la batterie d’un ordinateur portable et quels en sont les avantages.

D’André Gabriel

Le bureau à domicile est de plus en plus populaire. Du point de vue de l’employeur également, le travail occasionnel à domicile est une alternative judicieuse à la vie quotidienne au bureau, ce qui peut également avoir un effet positif sur la motivation des employés. Si vous voulez être encore plus flexible, prenez votre ordinateur portable et asseyez-vous dans le café du coin – si l’affichage de la charge de la batterie fonctionne, car les prises ne sont pas toujours à proximité.

Pourquoi devrais-je calibrer la batterie de l’ordinateur portable ?

Une batterie intacte est la condition de base pour le travail mobile – si l’état de charge affiché est incorrect, des fichiers importants peuvent être perdus dans le pire des cas. Mais avant de vous débarrasser de l’accumulateur d’énergie car il ne fonctionne apparemment plus correctement, nous vous recommandons de : Calibrer la batterie. Cela peut économiser de l’argent et des ressources, car dans de nombreux cas, le calibrage de la batterie résout les petits problèmes et vous pouvez ensuite utiliser à nouveau l’appareil normalement.

Avec ces problèmes (pour la plupart apparents), nous vous recommandons de calibrer la batterie de l’ordinateur portable :

Pas d’énergie malgré un niveau de batterie suffisant

La batterie se décharge anormalement rapidement

Pas de charge, bien que la batterie soit alimentée

Calibrer une batterie n’améliore pas directement son autonomie, il corrige seulement l’affichage. Par conséquent, le conseil de base pour manipuler une batterie d’ordinateur portable est : calibrez-la avant de l’utiliser pour la première fois pour garantir une utilisation optimale dès le départ. Néanmoins, les incohérences mentionnées peuvent survenir au cours de l’utilisation.

Quelles sont mes options ?





Ne vous inquiétez pas : vous n’avez pas besoin de retirer la batterie de votre ordinateur portable pour calibrer.



Image : © RioPatuca Images – stock.adobe.com 2021



Résumons la théorie : les batteries perdent normalement de leur capacité à chaque cycle de charge, un affichage correct du niveau de charge est élémentaire. Sinon, par exemple, nous chargeons le dispositif de stockage d’énergie même s’il a encore assez d’énergie et interrompons le rythme de charge efficace.

La bonne nouvelle : vous n’avez pas besoin d’envoyer la batterie et de la faire calibrer moyennant des frais. Il existe plusieurs façons de réaligner vous-même la batterie rechargeable. Vous pouvez soit utiliser le mode sans échec, calibrer la batterie de l’ordinateur portable à l’aide d’un outil ou d’un logiciel, soit choisir une procédure spéciale si vous utilisez Windows 10.

Une quatrième option consiste à calibrer la batterie via le BIOS ou l’UEFI. Cependant, seuls les professionnels devraient mettre la main sur le « système nerveux des ordinateurs », nous ne mentionnons donc la variante que par souci d’exhaustivité.

Le moyen le plus simple : la méthode manuelle

Aucun logiciel, aucune connaissance spécialisée. Si vous souhaitez calibrer la batterie de l’ordinateur portable manuellement, vous n’avez besoin que de l’ordinateur portable et de la batterie, du bloc d’alimentation et d’un peu de patience. C’est comme ça que ça marche :

Assurez-vous que la batterie est complètement chargée. Redémarrez l’ordinateur portable. Appuyez plusieurs fois sur la touche F8 lors du démarrage de l’ordinateur portable. Attendez qu’un menu en noir et blanc s’ouvre. Sélectionnez « Mode sans échec » ou « Démarrage en mode sans échec ». Débranchez le courant. Attendez que la batterie soit complètement déchargée.

Selon l’appareil, le déchargement de la batterie peut prendre un certain temps. Pratiquez votre patience ici. La batterie de l’ordinateur portable n’est calibrée que lorsque l’ordinateur portable s’éteint car elle n’a plus d’énergie. L’affichage du stockage d’énergie devrait maintenant fonctionner normalement.

Calibrer la batterie d’un ordinateur portable à l’aide d’un outil

Un logiciel peut être utilisé pour calibrer la batterie de l’ordinateur portable. Un support de données correspondant avec un fichier d’installation est souvent inclus dans la livraison de l’appareil. Dans certains cas, le logiciel est déjà installé sur le disque dur – cela s’applique surtout aux appareils OEM (Original Equipment Manufacturer).

Dès que le logiciel est installé sur l’ordinateur portable, vous le démarrez et suivez les instructions du programme. Le reste se fait automatiquement.

Calibrer la batterie sous Windows 10

Si vous souhaitez calibrer la batterie avec un ordinateur portable Windows 10, vous pouvez compléter la méthode manuelle avec des paramètres spéciaux dans le plan d’alimentation du système d’exploitation :

Faites un clic droit sur l’icône Windows dans le coin inférieur gauche. Sélectionnez « Rechercher ». Tapez « modifier le plan d’alimentation » dans la zone de recherche. Cliquez sur le résultat correspondant. Sélectionnez « Jamais » sous « Éteignez l’écran ». Sélectionnez « Jamais » sous « Mode veille après ». Cliquez sur « Modifier les paramètres d’alimentation avancés ». Dans la nouvelle fenêtre, sélectionnez « Arrêter » sous « Action en cas de capacité critique de la batterie ». Définissez « 5% » pour « Capacité critique de la batterie ».

Après les modifications du plan d’économie d’énergie, la batterie se décharge le plus rapidement possible car l’ordinateur portable reste en fonctionnement même lorsqu’il n’est pas utilisé. Jusqu’à une charge de batterie de 5 % – ce n’est qu’alors que le système s’arrête.

Passez ensuite à la variante manuelle et chargez complètement la batterie. À 100 pour cent, vous déconnectez l’ordinateur portable de la source d’alimentation et laissez la batterie se décharger – vous pouvez utiliser l’appareil normalement pendant ce temps si vous le souhaitez. L’ordinateur portable s’est-il éteint automatiquement ? Ensuite, vous le reconnectez au bloc d’alimentation pour le charger complètement et enfin calibrer la batterie du portable.

sommaire