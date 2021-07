Big Timber sera-t-il renouvelé pour une deuxième saison ? Et toutes les mises à jour

– Publicité –



Big Timber est un excellent choix si vous aimez le Canada, les arbres et la télé-réalité. L’histoire est celle d’une entreprise forestière familiale sur l’île de Vancouver. History a créé la première saison en 2020. Elle a été initialement commandée. Il a assez bien fonctionné en termes d’audience pour que la saison 1 soit publiée sur Netflix en juillet. Il a culminé au 6e rang de la liste des 10 émissions les plus tendances de Netflix.

« Big Timber » est l’une des émissions de téléréalité les plus furtives à passer de la télévision en réseau à Netflix depuis un certain temps. La série a été un peu sous-estimée depuis ses débuts sur Netflix.

Bien que la société de bois d’œuvre présentée dans l’émission ait ses propres comptes Instagram et Facebook, cela ne fait pas beaucoup de différence au-delà de cela. Rotten Tomatoes n’est pas en mesure de donner une critique définitive à l’émission car elle a reçu si peu de commentaires. Quel est le problème?

Il y a plus à Big Timber qu’il n’y paraît. Nous avons le scoop.

C’est un travail difficile qui prend peu de temps.

Les employés de « Big Timber » sont une honte pour les Américains qui travaillent de longues heures et prennent rarement des congés. Selon District Chronicles, Kevin Wenstob (le personnage principal de l’émission de téléréalité History Channel-Netflix), a déclaré sans ambages qu’il était impossible de prendre un congé. « Il n’y a jamais de temps d’arrêt dans cette industrie… nous prenons probablement deux vendredis de congé par an. » Qu’en est-il des vacances plus longues, comme la semaine ou les deux que ces Européens peuvent prendre ? Tout est surfait. Lorsque le sujet d’un week-end de plus de trois jours a été évoqué, il a déclaré qu’« il y a beaucoup à faire ».

Bien que les journées de travail de 16 heures ne soient pas rares pour les Wenstobs ou leurs employés, Kevin a déclaré que le travail acharné vu dans la série télé-réalité n’est pas la majorité. C’est la scierie familiale, qui est le « bassin d’emploi stable » et l’exploitation forestière qui rapporte le plus d’argent. C’est quand même beaucoup de travailler 16 heures par jour.

Oui, la forêt durable est possible

Le Victoria News a publié un article sur M. et Mme Wenstob juste avant la première de History. Il a déclaré que le couple s’est engagé à des pratiques durables. Ils sont membres de la Sustainable Forestry Initiative et prennent au sérieux leur responsabilité envers l’environnement. Il ne s’agit pas d’éviter à court terme des problèmes juridiques coûteux pour la surforestation. Il s’agit de l’objectif à long terme de veiller à ce que les forêts prospèrent et restent en bonne santé afin qu’elles puissent continuer à générer des revenus.

L’industrie forestière est continuellement confrontée à la presse négative et aux menaces d’écologistes avertis (mais souvent mal informés) en raison de la destruction irresponsable des forêts dans des régions comme la forêt amazonienne. Si cela est fait de manière durable, l’exploitation forestière ou forestière peut être un puits de carbone. Cela signifie qu’ils absorbent autant ou plus de carbone de l’atmosphère qu’ils n’en émettent. Replanter des forêts dans des zones reculées déjà dénudées est une bonne chose pour les économies locales et aide à lutter contre le changement climatique mondial. L’industrie doit améliorer son image publique avant de pouvoir s’implanter.

Ils font plus que simplement abattre des arbres.

Comme pour la plupart des émissions de télé-réalité, les téléspectateurs ne voient qu’une petite partie de ce que font les Wenstobs pour garder les lumières allumées. Lorsqu’il s’agit de rendre l’émission plus attrayante pour les téléspectateurs, les choses banales et quotidiennes sont presque toujours coupées. C’est souvent à des fins de divertissement, mais le public n’a pas une image complète de ce qui se passe.

Les réunions de sécurité font partie intégrante de la vie quotidienne des bûcherons, en particulier sur les collines. Kevin a dit que le terrain change tout le temps et qu’il y a toujours de nouveaux dangers dont il faut être conscient. Ce ne sont pas tous les risques naturels auxquels les bûcherons doivent faire face. Il est également possible que la faune soit dangereuse. Le wapiti est juste derrière en termes de menaces, tandis que les ours et les couguars sont particulièrement dangereux.

Ils sont à l’affût pour trouver Bigfoot

Ces stars de la télé-réalité doivent également être conscientes des autres animaux sauvages, tels que les ours, les wapitis et les ours. Le journaliste a interrogé Kevin sur les observations de Bigfoot dans la région lors de l’interview du magazine. Bien qu’il ait eu une réponse intéressante, ce n’était probablement pas satisfaisant pour les amateurs de Bigfoot.

Il a ri à la blague et a dit qu’il savait ce qu’il voulait dire. «Quand vous tournez un coin, il est peut-être toujours là parce qu’il y a de vieilles histoires à propos d’eux dans cette région. Mais je n’ai encore rien vu. Le mot-clé de cette phrase est « encore ». Qui sait ce que l’avenir nous réserve ? Dans les prochains épisodes, les fans pourront assister à une observation en direct de Bigfoot. Malheureusement, il n’y a pas d’observations de Bigfoot dans la saison 1. Cependant, tout peut arriver dans la saison 2.

Big Timber sera renouvelé pour une deuxième saison.

Internet ne sait toujours pas si «Big Timber» obtiendra la saison 2. On pourrait affirmer que les performances de la première saison, qui se sont téléportées directement sur Netflix et ont immédiatement fait leurs débuts dans le Top 10 des émissions tendance, sont une raison d’être optimiste. Il est également peu probable qu’un spectacle soit renouvelé à moins qu’il ne soit un énorme succès. Les marchés de niche tels que la télé-réalité mettent du temps à se répandre via les médias sociaux et le bouche à oreille avant que les dirigeants ne prennent une décision. Même si « Big Timber » n’existe plus depuis un an, il existe depuis.

Selon The Cinemaholic, il y a encore de l’espoir. Selon The Cinemaholic, la publication en ligne a récemment rapporté que l’émission était déjà approuvée pour son deuxième tour en janvier 2021. Ils n’ont pas cité la source. Est-ce vrai? Ou la saison 2 est-elle toujours en négociation ? Nous vous tiendrons au courant au fur et à mesure que nous en apprendrons davantage. Continuez à vérifier avec nous.