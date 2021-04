Qu’est-ce que «mukbang»? À l’intérieur du phénomène viral de la cuisine coréenne

Depuis des années, les gens se dirigent vers YouTube pour passer plus de 60 minutes à la fois à regarder des inconnus consommer 4 000 calories ou plus en une seule séance. Non seulement cela, beaucoup de ces téléspectateurs paient pour se livrer à ce privilège de visionnement excessif et de consommation excessive. Aujourd’hui, cette tendance virale ne fait que croître aux États-Unis

Que signifie mukbang?

Cela s’appelle mukbang (prononcé «mook-bong»), et cela se traduit par «émission de nourriture» en Corée du Sud, où les mukbangers professionnels peuvent gagner jusqu’à 10 000 € par mois – sans compter les commandites de marques de produits alimentaires et de boissons.

Simon Stawski, un blogueur canadien qui a cofondé Eat Your Kimchi, a déménagé en Corée du Sud en 2008. Mukbanging est apparu pour la première fois sur son radar en 2014, mais ce n’est qu’en 2015 qu’il est devenu le genre de phénomène qui traverse les continents.

«En Corée, il n’est pas courant que les gens sortent pour manger seuls», a déclaré Stawski à 45secondes.fr Food en 2018. «Manger est une activité sociale, et vous ne vous asseyez pas et ne mangez pas seul. Pour ceux qui ne peuvent pas manger avec les autres, ils resteront plus que probablement à la maison pour manger seuls, mais ils auront toujours l’envie de socialiser en mangeant, ce que je pense que les mukbangers reproduisent.

Pourquoi les gens regardent-ils mukbang?

Une grande partie de l’expérience mukbanging est le composant ASMR potentiel. ASMR signifie «réponse méridienne sensorielle autonome» et les personnes qui subissent ce phénomène affirment avoir un immense plaisir à regarder ou à écouter les habitudes quotidiennes comme chuchoter, se brosser les cheveux, plier des vêtements et plus encore. Les artistes ASMR, tels que la YouTuber américaine Trisha Paytas, se produisent souvent dans des vidéos avec de la nourriture, et des sons comme des giclées, des mâchoires, des craquements et de nombreux autres bruits émis en mangeant, donnent à de nombreux fidèles des «picotements». Pour les fans de mukbang comme Sammy Bosch, qui admet qu’elle a d’abord pensé que regarder et écouter d’autres personnes manger était bizarre, c’est presque hypnotique.

«Je préfère les vidéos de fruits de mer, de crabe et de ramen», a déclaré Bosch AUJOURD’HUI en 2018, qui attribue aux vidéos l’aide à réduire sa faim et à soulager son stress. «En regardant les autres manger des aliments riches, vous pouvez imaginer que vous les mangez. Pour moi, j’associe la nourriture au plaisir. Alors, regarder ces vidéos me rend heureux. «

Ce sont des gens comme Bosch (et des célébrités comme les filles modèles de Lisa Rinna, qui ont admis avoir regardé mukbang sur « Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills » de cette saison) qui maintiennent les mukbangers comme Christi Caston en affaires. Caston, originaire du Texas, est l’hôte de YummyBitesTV, une chaîne YouTube «ASMR / mukbang» où elle prétend gagner deux fois plus d’argent qu’en travaillant un 9-to-5. « Je mukbang tous les jours », a déclaré Caston AUJOURD’HUI, « Et je gagne confortablement ma vie avec. »

Christi Caston

Les mukbangers peuvent manger de tout, des dizaines de bols de ramen aux seaux de KFC, en passant par plusieurs pizzas, des tas de pattes de crabe, des seaux de bonbons et même des portions de salade.

Mais combien gagnent vraiment ces YouTubers?

« Cela dépend vraiment de la manière dont vous utilisez votre plate-forme », a déclaré Soo Tang, dont la chaîne YouTube, MommyTang, compte plus de 496 000 abonnés. Tang, comme tous les meilleurs YouTubers avec des vidéos monétisées, prend une part des revenus publicitaires générés par les vues. «Je suis basé aux États-Unis, donc le paiement est différent de celui des mukbangers en Corée.

« Cependant, une fois que vous devenez populaire, vous pouvez gagner près de 100 000 € par an ici aux États-Unis. Il existe de nombreux paiements de recommandations, de livres électroniques et de critiques de produits. »

Un autre mukbanger américain populaire, Erik Lamkin, alias Erik the Electric, a déclaré AUJOURD’HUI en 2018 que la plupart de ses revenus provenaient de publicités et de parrainages YouTube. (Bien qu’il ait dit qu’il n’avait jamais été indemnisé par Krispy Kreme ou In-N-Out Burger, qui apparaissent tous deux fréquemment dans ses vidéos.) En Corée du Sud, les mukbangers peuvent également tirer profit des dons numériques des téléspectateurs, avec des transferts d’argent directs depuis Ventilateurs.

Lamkin, dont la vidéo YouTube « The All American ‘Mukbang' » a plus de 627 000 vues, a déclaré qu’il était difficile de chiffrer combien il avait gagné en deux ans depuis qu’il avait commencé à faire du mukbang environ une fois par semaine. Mais il peut quantifier comment il a développé sa suite sociale. «J’ai gagné environ 258 000 abonnés sur ma chaîne YouTube et près de 30 000 abonnés sur Instagram», a déclaré le jeune homme de 26 ans basé en Californie et qui attribue au cyclisme et à la dynamophilie le maintien de son poids de 180 livres. Maintenant, il a accumulé 1,28 million d’abonnés YouTube et 135 000 abonnés Instagram.

Quant à la chose la plus folle qu’il ait jamais mangée? « La chose la plus scandaleuse que j’ai jamais mangée en une seule fois [was] un hamburger de 12 livres, maintenant appelé le ‘Lamkinator’ que j’avais nommé d’après moi après l’avoir terminé dans un restaurant ici à San Diego », a déclaré Lamkin AUJOURD’HUI. des articles comme des frites, des pépites de poulet et des hamburgers.

Mais Lamkin a ajouté que lorsqu’il ne mange pas publiquement de grandes quantités de nourriture, il s’en tient à une alimentation très saine.

Erik Lamkin

Malgré l’attrait sensoriel des vidéos des mukbangers, les médecins et les diététistes avertissent que cette tendance virale peut être dangereuse pour les deux types de consommateurs.

« Bien que certains téléspectateurs rapportent qu’ils regardent ces vidéos comme un moyen de satisfaire leurs propres envies de nourriture et de les aider à rester sur la bonne voie avec leurs plans de perte de poids, la nature des vidéos de mukbang peut déclencher des habitudes alimentaires désordonnées chez les téléspectateurs sensibles », Erin Palinski-Wade, RD, a dit AUJOURD’HUI. Et pour les mukbangers eux-mêmes, il existe une pléthore de risques, y compris le déclenchement d’une crise cardiaque et le développement d’une résistance à l’insuline.

Pourtant, si l’attrait d’obtenir quelques adeptes de plus, et peut-être quelques dollars de plus, vous a-t-il tenté d’essayer de manger une pizza entière, puis de tout laver avec une bouteille géante de Diet Pepsi devant un public, Lamkin a un quelques conseils: «Préparez-vous à ce que les gens critiquent votre alimentation.»

NOTE DE L’ÉDITEUR (14 août 2020, 11 h 30 HNE): Cet article a été initialement publié le 23 février 2018 et a depuis été mis à jour avec de nouvelles informations.