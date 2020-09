Xbox Series X: prix et date de sortie divulgués après les détails de la Xbox Series S

Cascade de fuites dans les dernières heures sur les consoles vidéo préparées par Microsoft (c’est comme ça qu’ils sont restés sur Xbox et nous ne sommes pas surpris). Après avoir connu le design de la Xbox Series S (officiellement, après quelques heures), les informations qui sont arrivées concernent Prix ​​et date de sortie de la Xbox Series X.

C’est le duo de consoles attendu d’ici la fin de cette année, ce avec quoi cette dernière fuite coïncide. Il semble que l’intention est de présenter deux appareils en même temps qui peuvent s’intégrer à différents publics comme dans le cas de la Xbox One X et de la Xbox One S, la Xbox Series X étant la plus ambitieuse.

On pense déjà savoir combien il va falloir économiser pour ce Noël

Les informations sont à nouveau données par Windows Central, qui, par des précédents, a une certaine fiabilité car elle a réussi avec les produits précédents de ce fabricant. Ce qu’ils nous disent dans ce cas, c’est que la Xbox Series X démarrera à partir du 499 dollars et sera disponible du 10 novembre.

Ainsi, il est prévu que la Xbox Series X arrivera pour ce prix aux États-Unis, rendant également disponible un financement via Xbox All Access pour 35 € par mois. La date peut être, comme nous l’avons dit, la même pour les deux consoles, même si maintenant nous savons déjà officiellement que La Xbox Series S coûtera 299 € (et selon WC pour 25 dollars par mois avec All Access).

👀 Rendons ça officiel! Xbox Series S | Des performances de nouvelle génération dans la ˢᵐᵃˡˡᵉˢᵗ Xbox jamais. 299 € (ERP). Au plaisir de partager plus! Bientôt. Promettre. pic.twitter.com/8wIEpLPVEq – Xbox (@Xbox) 8 septembre 2020

Il y a quelques semaines, nous savions déjà que la Xbox Series X arrivera en novembre de cette année (bien que nous ne connaissions pas le jour), ce que Microsoft lui-même a confirmé. De plus, ils ont indiqué qu’il sera compatible avec des milliers de titres des quatre générations de Xbox grâce à la rétrocompatibilité que la console aura et que de ces titres il y aura plus d’une centaine qui seront optimisés pour la Xbox Series X avec des fonctionnalités telles que le lancer de rayons X direct à accélération matérielle ou 120 images par seconde.

Sans encore connaître les spécifications techniques, il est raisonnable de penser que cette différence de prix est basée sur le fait que la Xbox Series X sera plus puissante et sera conçue pour un public plus exigeant Qui veut passer des heures à jouer à des jeux de nouvelle génération. Maintenant, l’information préalable selon laquelle il serait disponible pour ce Noël a plus de sens, il sera donc nécessaire de voir si Microsoft finit par confirmer le prix et si cela nous révèle des caractéristiques d’ici novembre.