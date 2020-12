« Wonder Woman »: Pedro Pascal parle de son rôle dans le pilote télévisé raté

Il y a presque dix ans, bien avant même le premier « Wonder Woman« Allez dans le développement, Pedro Pascal est apparu à côté de Adrianne Palicki dans un pilote de télévision sur le personnage de DC Comics qui n’a jamais été diffusé.

Écrit et produit par David E. Kelley, connu pour son travail dans «La pratique » et « Allié mcbeal»Et sous la supervision de Télévision Warner Bros. et Divertissement DC, ce pilote dirigé par Jeffrey Reiner aurait été rejeté par la chaîne NBC. Pascal aurait joué Ed Indelicato, détective de police de Les anges qui a servi de lien pour Diana Prince avec les forces de la loi.

Bien que la série n’ait pas décollé, l’acteur chilien a décrit son rôle dans celle-ci comme « un rêve devenu réalité » lors d’une récente conversation avec Variety. « L’influence de David E. Kelley à la télé quand j’étais tout juste sorti de l’université, c’était tellement génial, et j’ai regardé chaque épisode de ‘Les lumières du vendredi soir‘(série où il est apparu Palicki). Je pensais aussi que peu importe si c’était bon ou pas, ce serait approuvé. » L’acteur commente.

«Cela changerait considérablement ma situation financière, même si c’était la mi-saison s’ils l’annulaient. Mais ce n’était même pas approuvé. Je suis retourné aux procédures, tu sais CSI et ce genre de chose. J’ai eu une très mauvaise année après cet intérêt en termes d’emplois très sporadiques. »

Pascal continuerait à avoir des apparitions dans « Élément de preuve« de la chaîne abc, le programme de longue date de CBS « CSI: Enquête sur les scènes de crime » et « Patrie« Sur Showtime, ceci avant d’avoir des personnages récurrents dans »Graceland » et « Le mentaliste». Ces emplois seraient ceux qui lui ouvriraient les portes en « Le Trône de Fer« , »Narcos« Et enfin dans »The Mandalorian».

Lorsqu’on lui a demandé si les producteurs de « Wonder Woman 1984« Étaient conscients de leur implication dans le pilote télévisé raté, Pascal répondrait: » Cela ne m’est pas venu à l’esprit, ce qui est un peu fou. Ils devaient savoir si j’étais là ou non. Ouais, je ne suis pas sûr, mais c’est comme une chose anecdotique qui leur est complètement arrivée. »

Le papier de Seigneur Maxwell il lui a été offert par le réalisateur Patty Jenkins, qui travaille également en tant que producteur. Les deux auraient déjà collaboré ensemble à un pilote pour une série intitulée « Exposé»En 2014, ce qui n’aurait pas non plus été approuvé. « Wonder Woman 1984« Est maintenant dans les théâtres et HBO Max.