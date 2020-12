Pedro Pascal a joué dans un autre film de Wonder Woman et presque personne ne l’a remarqué

Ce vendredi 25 décembre, Wonder Woman 1984 a été créée sur HBO Max. Les réactions à la sortie du nouveau film de Patty Jenkins ont été vraiment mitigées. Certains téléspectateurs étaient impressionnés par le film, d’autres n’étaient pas entièrement satisfaits et certains en sont même venus à le détester.

En plus de Gal Gadot et Chris Pine en tant que protagonistes de l’histoire, dans cette suite, ils ont rejoint le casting Kristen Wigg comme Barbara Minerva et Pedro Pascal comme Max Lord.

Pedro Pascal est un acteur chilien connu principalement pour avoir joué des rôles comme Oberyn Martell dans Game of Thrones, Javier Peña dans Narcos et Din Djarin dans The Mandalorian, la série Disney Plus qui balaie le monde avec sa deuxième saison.

Dans Wonder Woman 1984, Pascal joue Max Lord. C’est un homme d’affaires milliardaire impitoyable qui utilise son argent pour gagner en influence et en pouvoir. Il a des idées révolutionnaires qui peuvent changer le monde, mais pas nécessairement pour le mieux. Sa mission est de trouver des artefacts anciens et puissants qui peuvent le transformer en Dieu.







Mais saviez-vous que ce n’est pas la première fois que Pedro Pascal joue dans un film de Wonder Woman? Comme nous le disons. Il y a quelques années, l’acteur chilien a participé à une autre production mettant en vedette l’héroïne de DC Comics.

Tout s’est passé en 2011 lorsque DC Entertainment prévoyait de faire une série Wonder Woman avec Adrianne Palicki (John Wick). L’épisode pilote a été diffusé mais l’émission a été rejetée par ABC et n’a jamais été réalisée.

Cependant, le premier épisode a été présenté comme un téléfilm mais les critiques des fans étaient vraiment négatives. Pedro Pascal allait jouer Ed Indelicato, un détective qui allait aider Diana dans ses missions de lutte contre le crime.