La date de sortie de l’épisode 18 de Wonder Years est annoncée aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni : Nombre total d’épisodes, spoilers, regarder en ligne

La prochaine date de sortie de l’épisode 18 de The Wonder Years est révélée et pour cette raison, tous les fans de cette émission en cours en sont ravis. Ils s’interrogent tous sur ce nouvel épisode depuis longtemps, et maintenant, ce nouvel épisode va bientôt sortir. C’est pourquoi nous avons décidé de vous communiquer sa date de sortie.

Ici, vous apprendrez à connaître la prochaine date de sortie de l’épisode 18 de The Wonder Years dans diverses régions, combien d’épisodes pourrez-vous regarder dans la première saison de cette émission, où pouvez-vous diffuser ce nouvel épisode en ligne, ainsi que d’autres informations s’y rapportant. Découvrons-les tous sans plus tarder.

The Wonder Years est une émission humoristique américaine sur le passage à l’âge adulte qui gagne en popularité dans le monde entier, car ses nouveaux épisodes sortent régulièrement. Ce spectacle est développé par Saladin K. Patterson. L’épisode pilote de cette émission reçoit des critiques mitigées. Mais, les critiques de cette émission se sont améliorées après la sortie de ses autres épisodes. Même la première saison a été prolongée pour avoir plus d’épisodes que le plan précédent pour avoir 9 épisodes.

Au cas où vous ne le sauriez pas, ce spectacle est en fait inspiré de la série de 1988 du même nom. L’histoire de cette série se déroule à la fin des années 1960 et jette un regard nostalgique sur la famille Williams, des résidents de la classe moyenne noire de Montgomery, en Alabama, à travers le point de vue de l’imaginatif Dean, 12 ans.

Date de sortie de l’épisode 18 de Wonder Years

La prochaine date de sortie de l’épisode 18 de The Wonder Years est enfin sortie et vous recevrez ce nouvel épisode plus tôt que prévu. Selon le calendrier de diffusion de la saison en cours de cette émission, la date de sortie de l’épisode 18 de The Wonder Years est fixée au 30 mars 2022. Les nouveaux épisodes de cette saison de cette émission sortent tous les mercredis.

Combien d’épisodes y aura-t-il dans la saison 1 de The Wonder Years ?

Auparavant, la première saison de cette émission avait été commandée pour n’avoir que 9 épisodes. Mais, plus tard, il a été étendu pour avoir 22 épisodes. Cela signifie que vous aurez beaucoup de contenu à regarder cette saison. L’émission n’est pas encore renouvelée pour sa deuxième saison. Nous vous tiendrons au courant une fois qu’il sera renouvelé.

Où regarder The Wonder Years ?

Le réseau de télévision d’origine pour cette émission aux États-Unis est ABC. Au Canada, vous pouvez le regarder sur CTV. Sur Hulu, de nouveaux épisodes sont ajoutés le lendemain de sa première à la télévision. Il est disponible sur Star + en Amérique latine alors qu’il sera bientôt disponible dans diverses régions via Disney +.

Liste de tous les épisodes de The Wonder Years

Voici la liste de tous les épisodes de la première saison en cours de cette série. Nous ajouterons plus d’épisodes à la liste une fois qu’ils seront révélés.

« Pilote » « Monstre aux yeux verts » « Le club » « Le lieu de travail » « Le verrouillage » « Soyez prêt » « Jour de l’indépendance » « Expo-sciences » « Maison pour Noël » « Les gars et les dames et nous » « Brad Mitzvah » « Je suis avec le groupe » « La danse de la Saint-Valentin » « Doyen du pays » « Professeur noir » « La soirée pyjama » « Emplois et sorties »

Nous terminons cet article en espérant que vous ayez tous les détails liés à la dernière date de sortie de l’épisode 18 de The Wonder Years, son intrigue, la plateforme de streaming pour la saison en cours de cette série, et bien plus encore. Alors, soyez prêt à profiter de son nouvel épisode la semaine prochaine. Si vous avez des questions liées à cette émission en cours dans votre esprit, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous sommes là pour vous aider de la meilleure façon possible.

