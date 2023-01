Willow Showrunner donne une mise à jour pleine d’espoir pour la saison 2

La réaction à la première saison de saule n’a pas été aussi enthousiaste que Disney l’espérait probablement, l’émission étant frappée par de faibles notes du public malgré ses éloges critiques. Pour le showrunner Jonathan Kasdan cependant, il y a un bon sentiment à propos d’une éventuelle deuxième saison de l’émission. S’il s’est empressé de souligner que rien n’a encore été officiellement confirmé par Disney, il est « impatient » de poursuivre l’histoire de saule dans la deuxième des trois saisons prévues de l’émission. S’adressant au Radio Times, Kasdan a déclaré :





« C’est une période étrange et imprévisible ici à Hollywood. Vous le voyez partout dans l’industrie – il y a des émissions qui étaient sur la bonne voie pour aller de l’avant qui ne l’ont pas fait, des émissions qui ne s’attendaient pas à être dans une deuxième saison qui sont – donc vous ne savez jamais où vous allez être et vous ne savez jamais où le monde va finir dans un an ou quoi que ce soit. Mais je vais vous dire que ces choses prennent tellement de temps à démarrer et que l’attitude et le soutien de Lucasfilm ont été : « Nous voulons vraiment continuer à raconter ces histoires, mais nous ne savons pas ce que l’avenir nous réserve ». ‘ »

Bien sûr, l’aspect le plus important de tout renouvellement est l’audience d’une série. Bien qu’aucun chiffre concret n’ait été discuté, il a été laissé entendre précédemment que sauleLes débuts de Disney + n’ont pas atterri avec les gros volumes espérés, surtout par rapport aux autres émissions de la plateforme. Dans cet esprit, sauleL’avenir de est encore loin d’être certain.

FILM VIDÉO DU JOUR





Willow pourra-t-elle mettre en œuvre son plan en trois saisons ?

Disney+

Jonathan Kasdan est entré dans saule avec un plan très clair de la façon dont il voulait que la série ressemble. Comme il l’a expliqué, l’appel revient à la formule de la trilogie et il espère que c’est ce qu’il pourra livrer. Il a continué:

« La chose la plus influente à cet égard est probablement la trilogie originale de Star Wars, qui est un arc si satisfaisant et cathartique de trois histoires. Vous pouvez configurer vos personnages dans la première et faire en sorte que les choses tournent mal dans la seconde, et puis résolvez-le dans le troisième, et en tant que fan de ce genre d’émissions et d’histoires, je m’attends à ce que les créateurs de celui-ci. Les conteurs aient une idée claire de l’endroit où cela va se terminer, et non du fait qu’ils y sont pour l’argent et qu’ils vont continuer aussi longtemps qu’ils le peuvent, mais qu’ils savent qu’il y a un début, un milieu et une fin à leur histoire, et qu’ils en jettent les graines dès la toute première scène. »

saule a terminé sa première saison sur un cliffhanger, qui a livré ceux qui étaient restés fidèles à la série dans le royaume du Wyrm. Alors que cette scène fournissait quelques œufs de Pâques pour ceux qui avaient des yeux d’aigle, le but principal était de mettre en place la deuxième saison. Lucasfilm et Disney sont actuellement entre les mains de Lucasfilm et de Disney pour décider si nous verrons une résolution.