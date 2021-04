Will Smith et Martin Lawrence célèbrent le 26e anniversaire des «Bad Boys»

En 1995, la carrière de Will Smith sur grand écran battait son plein, donc sa participation à «Bad Boys», une comédie d’action aux côtés du comédien Martin Lawrence, était l’un des projets dont il avait besoin pour gagner en popularité auprès du grand public.

Suivant des traces similaires à celles de Smith, les origines de Lawrence remontent également aux comédies télévisées, «Martin» étant l’un des plus grands succès des années 90. Malgré sa belle performance sur la scène du stand-up, sa carrière suivra un chemin plus controversé, lui valant l’interdiction à vie de l’émission « Saturday Night Live », après des blagues misogynes.

Bajo la dirección de Michael Bay, Smith y Lawrence toman los papeles de Mike Lowery y Marcus Burnett respectivamente, dos detectives de la polícia de Miami que comparten un fuerte lazo de amistad y que al mismo tiempo se encargan de limpiar el crimen de las calles en sa ville.

« Bad Boys » ne mettrait pas seulement en vedette deux personnages mémorables, mais deviendrait également un succès au box-office international, avec une suite en 2003 et un troisième opus sorti en 2020 sous le titre « Bad Boys For Life ».

Compte tenu de la popularité du film, il n’est pas surprenant que Smith et Lawrence aient décidé de célébrer leur 26e anniversaire, qui a lieu en 2021. «Quand on dit« pour la vie », on le pense. «Bad Boys» est sorti il ​​y a 26 ans aujourd’hui », a écrit Smith dans la description d’une vidéo sur Instagram où les deux acteurs célèbrent l’occasion.

Le succès commercial de « Bad Boys For Life » au début de l’année dernière a permis à la franchise de disposer d’un quatrième opus, qui mettra à nouveau en vedette Will Smith et Martin Lawrence. Jusqu’à présent, il n’y a pas de détails précis sur son histoire, mais on sait qu’il est déjà au stade de la pré-production.