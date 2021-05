Premiers amis: les images et les photos de la réunion se cachent derrière le spécial HBO Max

Avant la première de Amis: La Réunion sur HBO Max ce mois-ci, de nouvelles photos et détails en avant-première ont été publiés. Ramenant les six membres de la distribution originale de la série humoristique emblématique, la spéciale mettra en vedette Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry et David Schwimmer. Une bande-annonce montrant les six marchant ensemble la nuit a déjà été publiée, et maintenant People a dévoilé plusieurs nouvelles images de la spéciale.

Exclusivité Friends Reunion! Entrez dans le spécial HBO Max « émotionnel » avec les 6 étoiles https://t.co/Fg7zBkt0eppic.twitter.com/Zxno1Uo25c – Personnes (@people) 19 mai 2021

La réunion non scénarisée servira de célébration de Amis avec les membres de la distribution partageant leurs souvenirs de travail sur la série. Ils joueront également une table lue d’une partie de l’épisode « The One with The Jellyfish » tout en réinventant le jeu-questionnaire de la saison 4 lorsque Chandler et Joey ont remporté l’appartement de Monica et Rachel. Différents invités spéciaux seront également présents, dont Reese Witherspoon, Lady Gaga, David Beckham et Justin Bieber.

Au-delà de la lecture du tableau, les membres de la distribution ne seront pas «dans le personnage», donc c’est toujours un mystère quant à ce que tout le gang des Amis fait jusqu’à ces jours. Dans le dernier magazine People, chacun d’eux a imaginé à tour de rôle ce qui se passe maintenant avec ses personnages depuis la fin de la série.

A propos de Rachel Green, Aniston a déclaré: « J’aurais aimé peut-être créer ma propre ligne de vêtements, et c’est une sorte de petite franchise. Comme un Nili Lotan. Et je vis à New York dans l’Upper East Side. »

Cox a ajouté: « J’ai toujours l’impression que Monica ferait quelque chose de compétitif avec d’autres mères et essaierait de les surpasser. Que ce soit la vente de pâtisseries à l’école ou quelque chose comme ça. Je veux dire, elle serait tellement ennuyeuse. Elle serait à la chef de la PTA ou quelque chose comme ça. «

Kudrow imagine que Phoebe « vit dans le Connecticut avec Mike et leurs enfants, et elle est en charge du programme artistique de l’école. Et juste … l’avocat de ses enfants parce qu’ils sont différents comme elle. » Perry dit que Chandler « serait un père merveilleux. Et un merveilleux auteur de comédie. »

Pendant ce temps, LeBlanc dit que Joey «aurait ouvert une chaîne de sandwicheries», Perry imaginant que Joey aurait également «mangé tous les sandwichs». Schwimmer ajoute également que Ross aurait « investi dans la sandwicherie de Joey et perdu beaucoup de ses économies pour ses enfants », en plus de « jouer avec les os » en tant que paléontologue. LeBlanc intervient pour noter que le restaurant de Joey serait une «sandwicherie sur le thème des dinosaures» qui vend même un «bronto-burger».

Quant à savoir pourquoi la série reste si populaire toutes ces années plus tard, Perry théorise: « C’était un personnage drôle, pas opportun. Ils n’ont pas fait de blagues opportunes. Ils n’ont pas fait de blagues sur OJ Simpson. Ils ont créé le personnage. – des blagues sur les gens – et les gens vont revenir maintes et maintes fois et regarder ça. «

Amis: La Réunion sera présenté en première le 27 mai exclusivement sur HBO Max. Des épisodes classiques de la série originale ont également été diffusés dans le cadre d’un marathon sur TBS menant à la première de la spéciale. Cette nouvelle nous vient de People.

