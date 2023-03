La mariée refuse de mettre fin à sa lune de miel pour l’urgence familiale d’un mari secret

Les urgences familiales ne surviennent jamais à des moments opportuns – cela fait bien sûr partie du sens du mot « urgence », après tout. Et pour une jeune mariée sur Reddit, sa première urgence familiale avec son nouveau mari est survenue au moment le plus inopportun, au milieu de leur lune de miel.

Mais comme elle a partagé un message sur le sous-Reddit « r / AmITheA–hole », un forum où les gens peuvent demander de l’aide pour savoir s’ils sont du mauvais côté d’un conflit ou d’un dilemme, elle n’était pas sur le point de bouleverser leur grand voyage pour quelque chose qui n’était pas la vie ou la mort.

D’autant plus que son mari a refusé de lui donner des détails sur ce qui se passait.

Une jeune mariée a refusé de mettre fin à sa lune de miel pour une urgence familiale dont son mari a dit qu’elle « n’avait pas besoin de savoir ».

La mariée et son époux viennent de deux pays différents – elle vient de Thaïlande et il vient des États-Unis – alors elle a supposé que le secret de son mari n’était qu’une différence culturelle.

Le mari de la femme a insisté pour qu’ils écourtent leur lune de miel d’un mois lorsque la famille de son frère a eu un accident de voiture.

On a dit à la mariée que le frère de son mari allait bien, mais sa femme et sa fille ont été blessées à cause de l’accident et la fille a été hospitalisée. Elle écrit qu’elle comprend l’inquiétude de son mari, mais comme « il n’est pas médecin, il ne peut donc rien faire pour vraiment aider », elle ne voit donc pas l’intérêt d’écourter leur lune de miel alors qu’ils ne sont qu’à mi-chemin. .

« Je lui ai dit d’appeler son frère et de demander à parler avec sa femme pour qu’il puisse lui envoyer ses meilleurs vœux et c’est tout ce qu’il peut faire honnêtement », écrit-elle. Elle poursuit en disant que son mari lui a dit que sa belle-famille et d’autres membres de la famille l’aidaient également, alors elle pense qu’ils devraient rester parce que « notre lune de miel [is] important parce que c’est un moment pour nous de profiter et de passer ensemble. »

Son mari était furieux de sa réponse, la qualifiant d ‘ »égoïste » pour ne pas vouloir quitter leur lune de miel.

« Il n’avait rien de tout cela, il m’a traitée d’égoïste, puis il m’a chassée de notre chambre », écrit-elle, ajoutant qu’elle devait réserver sa propre chambre d’hôtel jusqu’à ce qu’il la laisse revenir dans celle-ci. ils partageaient. Il lui a également dit sans équivoque qu’il mettait fin à la lune de miel, qu’elle soit d’accord ou non.

« Il m’a dit qu’il partait demain parce qu’il devait soutenir son frère et m’a dit que je pouvais continuer le voyage toute seule », écrit-elle.

Ses collègues Redditors se sont d’abord rangés du côté de son mari, beaucoup d’entre eux exprimant leur choc face à son insensibilité. Mais ensuite, certains des commentateurs ont commencé à poser des questions, et plus de détails sur l’histoire sont sortis, ce qui a tout changé.

La femme a révélé que son mari lui cachait tous les détails de l’urgence familiale parce qu’elle « n’a pas besoin de savoir ».

Cela a immédiatement envoyé des drapeaux rouges pour de nombreux commentateurs de Reddit, qui sont devenus convaincus que son mari lui cachait quelque chose, surtout quand elle a révélé qu’elle n’était même pas autorisée à entendre ses conversations avec sa famille.

« Il m’a dit que je n’avais pas besoin de savoir quand j’ai demandé [for details] et il ne veut pas en discuter avec moi », a-t-elle déclaré à un collègue Redditor qui a demandé plus de détails. « Il ne me permet pas d’entrer dans la pièce quand il parle à sa famille, donc vraiment je ne sais rien d’autre que ce que mon mari m’a dit. »

Elle a ensuite révélé que lorsqu’elle a interrogé son mari à ce sujet, il lui a dit « c’est comme ça que les relations fonctionnent [in America]les hommes aiment être plus privés. »

Si cela vous sonne l’alarme, vous n’êtes pas seul. Plusieurs Redditors sont revenus sur leurs précédentes condamnations de la nouvelle mariée, modifiant leurs réponses à la place pour l’avertir des pires scénarios possibles.

Après avoir posé d’autres questions à la mariée, beaucoup se sont inquiétés que son mariage ait été truqué dans le cadre d’un programme de traite des êtres humains.

Plusieurs commentateurs ont d’abord pensé que cette situation ressemblait à ce que son mari cachait une liaison, certaines personnes théorisant que « [Sister-in-law]= autre femme. »

Mais d’autres ont vu des preuves de quelque chose de bien plus néfaste.

Lorsque les commentateurs ont commencé à poser d’autres questions sur son statut d’immigration, sa licence de mariage et les procédures judiciaires impliquées dans un mariage entre un citoyen américain et une personne d’un autre pays, la nouvelle épouse semblait n’avoir aucune idée du fonctionnement de ces détails. Et le processus dont elle dit que son mari lui a parlé ne correspondait pas non plus.

Cela a conduit plusieurs commentateurs à soupçonner que son mariage n’était presque certainement pas légal et qu’elle était susceptible d’être détenue par le contrôle des frontières lorsqu’elle a tenté de rentrer aux États-Unis avec son mari supposé – s’il avait l’intention de l’amener au États en premier lieu.

« On dirait qu’il envisage de retourner aux États-Unis et d’abandonner [her] en Espagne », a déduit un commentateur. « C’est effrayant. Cela ressemble à du trafic d’êtres humains ou à quelque chose de mauvais. Rien de tout cela ne s’additionne », a écrit une autre personne.

Selon les Nations Unies, les faux mariages sont une méthode courante de traite et de contrebande d’êtres humains.

Et comme le révèle la vidéo ci-dessous, les stratagèmes de traite des êtres humains sont souvent bien plus simples que cela, à commencer par un simple compliment.

Dans le cas du mariage, l’ONU classe deux types différents de mariages impliqués dans la traite et le trafic d’êtres humains : les mariages forcés et les faux mariages, ces derniers impliquant souvent des documents falsifiés comme de fausses licences de mariage.

L’ONU rapporte que « des filles aussi jeunes que douze ans sont forcées ou amenées à épouser des hommes qui les exploitent pour le sexe et le travail domestique ». Dans une étude de grande envergure qui comprenait le pays d’origine du Redditor, la Thaïlande, l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime a trouvé « plusieurs exemples de victimes trompées dans le mariage avec des promesses d’une vie meilleure à l’étranger ».

Ils ont également découvert des situations dans lesquelles « des filles et des femmes (et peut-être leurs familles) avaient été trompées sur la nature de leurs mariages, qui étaient temporaires et conclus pour permettre à leurs maris de les exploiter sexuellement pendant des périodes de temps limitées ».

Les détails de la jeune mariée perplexe sur l’histoire de Reddit semblent effrayants en ligne avec l’un de ces schémas.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes pris dans une situation présumée de traite de personnes, de l’aide est disponible.

Aux États-Unis, vous pouvez appeler la National Human Trafficking Hotline au 1-888-373-7888 ou envoyer « HELP » par SMS à BEFREE [233733].

Pour obtenir de l’aide en dehors des États-Unis, visitez le site Web de RAPHA International pour obtenir de l’aide.

John Sundholm est un écrivain de nouvelles et de divertissement qui couvre la culture pop, la justice sociale et les sujets d’intérêt humain.