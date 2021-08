WhatsApp obtient une vue unique pour les photos et les vidéos

WhatsApp vous permet désormais d’envoyer des photos et des vidéos que les destinataires ne peuvent voir qu’une seule fois. Après cela, les fichiers ne sont plus disponibles. Selon Facebook, la fonctionnalité devrait permettre un meilleur contrôle de la confidentialité. La vue unique peut être remplacée assez facilement.

Facebook a commencé à déployer la vue unique des photos et des vidéos dans WhatsApp aujourd’hui, selon la salle de presse Facebook. Lors de la sélection des fichiers à envoyer, les utilisateurs peuvent cliquer sur un encerclé pour spécifier que le destinataire ne peut plus ouvrir le support après la vue unique.

Si le destinataire souhaite rappeler la photo ou la vidéo correspondante via l’historique de discussion, il n’y trouvera que le message « Ouvert ».

La vue unique peut facilement être exploitée

La nouvelle fonctionnalité de WhatsApp rappelle les images « autodestructrices » du concurrent Snapchat. Selon Facebook, la vue unique des photos et des vidéos devrait donner aux utilisateurs plus de contrôle sur leur vie privée. Comme avec Snapchat, il existe des moyens avec WhatsApp pour enregistrer des photos et des vidéos avec une vue unique activée pour l’éternité.

Si un utilisateur ouvre une photo pour laquelle la vue unique est activée, l’image peut être enregistrée sur le smartphone à l’aide d’une combinaison de touches. Contrairement à Snapchat, l’expéditeur de la photo n’est pas averti que le destinataire prend une capture d’écran.

La fonction de capture d’écran ne fonctionne pas pour les vidéos à vue unique. Cependant, des « vidéos ponctuelles » peuvent également être filmées à l’aide de l’enregistrement d’écran, qui peut être activé via la barre d’état sur de nombreux smartphones.

Les messages à effacement automatique dans WhatsApp sont disponibles depuis longtemps

Dans WhatsApp, cependant, les utilisateurs ont non seulement la possibilité de bloquer les médias pour les destinataires après une vue unique. Pendant longtemps, il a également été possible d’envoyer des messages d’auto-effacement dans les discussions individuelles et de groupe. Cependant, WhatsApp ne permet pas aux utilisateurs de définir une période jusqu’à la suppression. Si des messages à suppression automatique sont activés dans un chat, ils sont toujours automatiquement supprimés après sept jours.