Comment geler les ennemis dans Hyrule Warriors: Age of Cataclysm

Congeler les ennemis dans Hyrule Warriors: Age of Cataclysm est au cœur de la passe d’extension, sérieusement. On vous dit comment faire.

Le pass d’extension du dernier opus du jeu de musou dans l’univers Zelda est chargé de missions. Certains d’entre eux, aussi « simples » que geler les ennemis dans les batailles de Hyrule Warriors: Age of Cataclysm. Cela semble idiot, mais comme vous ne savez pas comment le faire, vous pouvez passer des jours à essayer de l’obtenir. Nous sommes ici pour résoudre cette question qui peut se poser, pourquoi pas.

Eh bien, tout d’abord, nous devons parler de l’eau. Ce composé vital pour la vie qui se produit à l’état liquide, solide et gazeux. Celui qui nous intéresse est le second, solide. Afin de créer nos propres statues de glace avec nos ennemis, nous avons besoin de deux ingrédients : la pierre Sheikah (elle vient de l’usine dans n’importe quel caractère) et une surface liquide d’eau.

Et maintenant, je vais vous mettre dans une position confortable pour savoir comment accomplir ces missions de laboratoire fastidieuses. Vous savez, ceux qui font référence au gel des ennemis, dont nous parlons tout le temps.

Allez au combat Chill and Freeze, situé dans la plaine d’Hyrule.

Commencez le combat (quelque chose de logique mais bon, ça devient comme un pas).

Allez directement à l’eau, là où se trouvent les ennemis.

Utilisez Iceberg, avec R+A, dans l’eau contre les ennemis qui s’y trouvent.

Attendez que le courant se recharge pour l’utiliser autant de fois que nécessaire.

Profitez de la façon dont vous avez vos propres sculptures de bokoblin.

Après cela, il vous suffit de vous diriger vers le laboratoire et de répondre à ces lourdes demandes concernant l’utilisation des pouvoirs de la pierre Sheikah. Et c’est idiot, mais si vous n’avez pas joué depuis un moment et que vous revenez pour le pass d’extension, il est normal que vous puissiez oublier cette particularité. J’espère que cela vous aidera à aller vite et vite dans vos efforts pour déverrouiller toutes les petites choses du DLC.