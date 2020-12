Une cachette de pièces d’or de l’époque d’Henri VIII trouvée dans un jardin anglais

Une famille en Angleterre désherbait son jardin quand ils ont déterré un trésor précieux – un trésor enfoui de pièces d’or datant des années 1400, représentant des monarques anglais d’Édouard IV à Henri VIII.

Le trésor – une réserve de 63 pièces d’or et une pièce d’argent – contient de l’argent frappé sur une période de près de 100 ans, de la fin du XVe au XVIe siècle. Quatre des pièces représentent Henry VIII et, curieusement, l’une des initiales de trois de ses épouses: Catherine d’Aragon, Anne Boleyn et Jane Seymour.

Après avoir trouvé la cache, la famille, dans le district de New Forest du Hampshire, un comté du sud-est de l’Angleterre, a notifié le British Museum, qui gère le Portable Antiquities Scheme (PAS). Ce programme s’associe à la population locale qui trouve des artefacts historiques au Royaume-Uni, afin que les résultats puissent être documentés et étudiés, le British Museum dit dans un communiqué Jeudi (10 décembre).

En relation: En photos: découverte d’un navire au trésor contenant de l’or et des émeraudes

Les pièces de monnaie ont probablement été enterrées vers 1540, alors que le roi Henri VIII était encore en vie, mais on ne sait pas si ce lieu de sépulture était comme une tirelire, où quelqu’un déposait régulièrement des pièces de monnaie, ou si le trésor était enterré en une seule fois, selon les Britanniques. Musée. Cependant, celui qui a sauvé les pièces était une personne de moyens: la collection valait environ 24 € à l’époque, l’équivalent de 18600 € (14000 €) aujourd’hui, Barrie Cook, conservateur de pièces de monnaie médiévales et modernes au British Museum, dit The Guardian . C’est beaucoup plus que le salaire annuel moyen à l’époque des Tudor.

Selon toute vraisemblance, un riche marchand ou un membre du clergé a enterré le trésor, a déclaré au Guardian John Naylor, un expert en pièces de monnaie du Ashmolean Museum de l’Université d’Oxford. « Vous avez cette période à la fin des années 1530 et 1540 où vous avez la dissolution des monastères, et nous savons que certaines églises ont essayé de cacher leur richesse, en espérant qu’elles seraient en mesure de la conserver à long terme, » il m’a dit.

Les nouvelles pièces sont «un trésor important», a ajouté Naylor. « Vous n’obtenez pas ces gros trésors d’or très souvent de cette période. »

Une famille d’Angleterre a trouvé cette réserve de pièces d’or en désherbant dans son jardin. (Crédit d’image: © The Trustees of the British Museum)

En ce qui concerne les pièces elles-mêmes, c’est un mystère pourquoi les initiales des épouses de Henry étaient présentes. En 1526, Henry et Thomas Wolsey, un archevêque anglais, homme d’État et cardinal de l’Église catholique, ont refait le système monétaire, changeant le poids des pièces et commençant de nouvelles dénominations, comme la pièce d’or de cinq shilling, a rapporté The Guardian.

« Non seulement il change de dénomination, mais il a cette décision très étrange de mettre l’initiale de sa femme sur la pièce », a déclaré Cook. Une telle démarche n’avait aucun précédent. Et étant donné les nombreux mariages d’Henri VIII (six en tout), les initiales changeaient fréquemment. Mais après son troisième mariage avec Jane Seymour, la mère d’Edouard VI décédée peu de temps après l’accouchement, Henry a interrompu la pratique, ce qui signifie que ses épouses suivantes (Anne of Cleves, Catherine Howard et Catherine Parr) n’ont pas vu leurs initiales sur l’argent anglais.

En relation: Photos: plats en verre mosaïque et cruches en bronze d’Angleterre romaine

Image 1 sur 2 Les pièces d’or sud-africaines Krugerrand, datant des années 1970, ont été trouvées dans la ville britannique de Milton Keynes. (Crédit d’image: © Avec l’aimable autorisation du British Museum’s Portable Antiquities Scheme) Image 2 sur 2 Chacune des pièces de monnaie sud-africaines Krugerrand est en or massif. (Crédit d’image: © Avec l’aimable autorisation du British Museum’s Portable Antiquities Scheme)

Le trésor n’est que l’un des plus de 47 000 artefacts documentés par PAS en 2020. Un autre trésor remarquable et récent comprend les 50 Krugerrand sud-africains frappés pendant l’apartheid dans les années 1970. Cette cachette, également retrouvée enterrée dans un jardin, a été déterrée dans la ville de Milton Keynes, à environ 80 kilomètres au nord-ouest de Londres. Chacune des 50 pièces pèse 1 oz (28 grammes) et est en or massif, a rapporté le musée.

« Comment ils se sont retrouvés à Milton Keynes et pourquoi ils ont été enterrés sont, pour le moment, un mystère », ont écrit les responsables du musée dans le communiqué. Un fonctionnaire de Milton Keynes tente de trouver le ou les héritiers d’origine des pièces.

D’autres découvertes notables documentées par PAS comprennent:

Un meuble romain en alliage de cuivre qui représente le dieu grec Titan Oceanus encadré par des feuilles d’algues et planant au-dessus des dauphins et des serpents, datant de 43 à 200 après JC, trouvé dans le Hampshire, en Angleterre.

Une matrice de sceau médiéval en alliage de plomb représentant David, évêque de St Andrews, qui vécut au 13ème siècle, qui était peut-être un faux moderne.

Une monture médiévale avec le sanglier blanc de Richard III (dirigé 1483-85) qui a été trouvée dans le Devon, en Angleterre. La monture, faite d’alliage de cuivre, d’or, d’argent et d’émail, était probablement portée sur une ceinture basse sur l’armure.

Image 1 sur 3 A lire : `` Starman '' vient de passer devant Mars dans son Tesla Roadster en décomposition rapide Le meuble romain, avec le dieu grec Oceanus. (Crédit d’image: © Avec l’aimable autorisation du British Museum’s Portable Antiquities Scheme) Image 2 sur 3 La matrice de sceau de David, évêque de St Andrews. C’est peut-être un faux. (Crédit d’image: © Avec l’aimable autorisation du British Museum’s Portable Antiquities Scheme) Image 3 sur 3 La monture de la ceinture médiévale, avec le sanglier blanc de Richard III. (Crédit d’image: © Avec l’aimable autorisation du British Museum’s Portable Antiquities Scheme)

Pour parcourir les autres résultats du PAS, visitez la base de données.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.