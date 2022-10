Werewolf by Night: l’arrivée du MCU de Man-Thing célébrée par les fans et les créateurs du personnage

Loup-garou de nuit a été un succès indéniable pour Marvel Studios, offrant quelque chose d’unique et potentiellement de grande envergure dans le MCU, mais un aspect qui a vraiment été célébré est l’introduction de Man-Thing. Marvel a toujours taquiné l’arrivée de nouveaux personnages, et avec Jack Russell et Elsa Bloodstone, l’arrivée de Man-Thing était une chose de beauté qui a fait que les fans et les créateurs du personnage sont tombés amoureux de la créature qui porte le nom improbable de Ted.





Loup-garou de nuit est arrivé sur Disney+ la semaine dernière, juste un mois après avoir finalement reçu une annonce officielle de Marvel Studios et une première bande-annonce. L’hommage en noir et blanc aux films d’horreur classiques des années 1930 et 1940, ainsi qu’aux anciennes émissions spéciales télévisées saisonnières, a été un énorme succès auprès de presque tous ceux qui l’ont vu, et c’est quelque chose qui est devenu évident sur les réseaux sociaux, avec des fans incapables de contenir ce plaisir de voir enfin Man-Thing arriver dans le MCU – et surtout de ne pas en être déçu. Voici quelques-uns des commentaires, y compris ceux des créateurs de Man-Thing.

Alors que Marvel Studios a souvent été critiqué sur les réseaux sociaux pour son utilisation de CGI, avec Elle-Hulk étant la série la plus récente à avoir eu du mal avec l’apparence du personnage titulaire, Loup-garou de nuit a été un triomphe sans précédent grâce à ses effets pratiques sans faille mélangés à des éléments CGI sans faille. Bien que la spéciale ait certainement été aidée par sa présentation élégante en noir et blanc, il y a eu très peu de plaintes de la part de quiconque en ce qui concerne l’exécution du traitement d’Halloween de 55 minutes.





Le réalisateur Michael Giacchino était ravi d’être les monstres de Marvel à la vie

Lorsqu’il s’agit de livrer une émission spéciale sur le thème de l’horreur, le premier réalisateur Michael Giacchino a déjà expliqué que c’était déjà une grande demande avant de découvrir que Kevin Feige voulait également que Man-Thing en fasse partie. Il a dit:

« C’est Kevin Feige qui m’a demandé ce que je pensais de lui, et je lui ai dit : « Quoi, tu te moques de moi ? C’est l’une de mes bandes dessinées préférées au monde ! » Cela a ajouté beaucoup plus de pression sur moi en disant: « Oh, non seulement c’est [introducing] Jack Russell et ensuite Elsa… Ce sont deux de mes personnages préférés et je vais les faire venir, mais maintenant tu vas me donner ça aussi ?’ Et je dois apporter tout cela sur la table… Mais tout a été fait par amour pour ces choses. Et avec un peu de chance, cela passe et, espérons-le, vous le ressentez. Parce que j’aime ces personnages. »

Loup-garou de nuit n’est que le début de l’arrivée des monstres au MCU, et dans le récit de son histoire, il a déjà expliqué pourquoi il y a eu si peu de créatures terrestres comme celles-ci jusqu’à présent et comment elles ne seront pas plus libres de se déplacer dans le Marvel L’avenir de l’univers cinématographique. L’introduction des détails spéciaux sur les monstres du MCU vivant sous la surface des choses, mais avec beaucoup de leurs plus grands chasseurs retirés du jeu pendant Loup-garou de nuitil ne faudra pas longtemps avant que certains d’entre eux commencent à se glisser dans le monde plus large de Marvel.