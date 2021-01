We Can Be Heroes 2 se passe officiellement sur Netflix avec le retour de Robert Rodriguez

C’est officiellement. Nous pouvons être des héros 2 est en développement. Le réalisateur Robert Rodriguez a fait l’annonce cet après-midi tout en célébrant le succès du premier opus. Selon Netflix, On peut être des héros a été diffusé par 44 millions de ménages en un mois. L’excitation était forte pour le film, qui est un spin-off de 2005 Les aventures de Sharkboy et Lavagirl, et il semble qu’il y ait toujours eu un plan pour une suite en place entre le service de streaming et Rodriguez.

44 MILLIONS DE FAMILLES se seront adaptées pour WE CAN BE HEROES dans ses 4 premières semaines !! Et… BREAKING NEWS: Les Heroics reviennent pour le deuxième tour! Je suis en plein développement de la suite avec @Netflix! pic.twitter.com/swFm7xWIC7 – Robert Rodriguez (@Rodriguez) 4 janvier 2021

Robert Rodriguez est clairement enthousiasmé par le succès de On peut être des héros. Plus tôt dans la journée, il a tweeté: « 44 MILLIONS DE FAMILLES se seront adaptées pour On peut être des héros dans ses 4 premières semaines !! « Dans le même tweet, il a décidé d’annoncer officiellement Nous pouvons être des héros 2. « Et … BREAKING NEWS: les Heroics reviennent pour le deuxième tour! Je suis en plein développement de la suite avec Netflix. » Aucune date de sortie ou début de production n’a été révélée, mais on peut imaginer qu’ils se remettront au travail d’ici la fin de cette année, si tout se passe bien.

Alors que beaucoup ont supposé que On peut être des héros est une suite officielle des aventures de Sharkboy et Lavagirl, Robert Rodriguez soutient que ce n’est pas le cas. « Les gens sont confus parce que les personnages de Sharkboy et Lavagirl sont On peut être des héros et pense que c’est une suite de Les aventures de Sharkboy et Lavagirl, mais ce n’est pas le cas « , dit-il. » Dans le film original, ces personnages sont en fait du monde des rêves et non du monde réel, mais je les ai rendus réels juste pour que cela légitime l’équipe adulte. « Quoi qu’il en soit, les fans étaient très excités. pour voir le retour de Lavagirl de Taylor Dooley et il y a de l’espoir qu’elle soit impliquée dans la suite. Peut-être que Taylor Lautner reprendra son rôle de Sharkboy pour la suite après avoir éliminé le premier opus.

On peut être des héros a lieu lorsque des envahisseurs extraterrestres kidnappent les super-héros de la Terre. Afin d’assurer la sécurité de leurs enfants, ils sont emmenés dans une maison «sûre» du gouvernement. Cependant, Missy Moreno (Yaya Gosselin) ne reculera devant rien pour sauver son père de super-héros, Marcus Moreno (Pedro Pascal), et la maison sûre s’avère ne pas être à la hauteur de Missy et de sa nouvelle équipe. Missy se retrouve avec le reste des superkids pour échapper à leur mystérieuse baby-sitter gouvernementale, Mme Granada (Priyanka Chopra Jonas). L’équipe doit travailler ensemble en utilisant leurs pouvoirs individuels, de l’élasticité au contrôle du temps en passant par la prédiction de l’avenir, et former une équipe hors du commun.

Film original de Netflix On peut être des héros stars Priyanka Chopra, Christian Slater, Pedro Pascal, Sung Kang, Boyd Holbrook, Taylor Dooley, YaYa Gosselin, Akira Akbar, Haley Reinhart, Andy Walken, Andrew Diaz, Brently Heilbron, Hala Finley, Isaiah Russell Bailey, Lotus Blossom, Lyon Daniels , Nathan Blair, Vivien Lyra Blair, Adriana Barraza, Brittany Perry-Russell, Christopher McDonald et Dylan Henry Lau. Au moment d’écrire ces lignes, on ne sait pas qui reviendra pour Nous pouvons être des héros 2, bien que l’on imagine que la plupart des acteurs principaux reviendront. Robert Rodriguez a été le premier à annoncer les nouvelles de la suite via son Twitter officiel Compte.

