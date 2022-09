Quelles sont les différentes utilisations d’une batterie nomade ?

in

De nos jours, avec l’essor des appareils électroniques qui sont devenus indispensables à notre quotidien, il est compliqué de sortir sans énergie puisque que nos appareils nécessitent de l’électricité. Afin de pouvoir rester connecté, il est nécessaire d’être branché sur des prises électriques qui n’existent pas en dehors des lieux clos. C’est pourquoi les batteries nomades sont devenues l’élément fondamental de toute personne qui se retrouve toujours à court de batterie avant la fin de journée, ou lorsqu’il part en camping.

Dans quelles situations utilise-t-on des batteries nomades ?

La première utilisation de la batterie concerne le rechargement des appareils électroniques.

Une batterie nomade est un accumulateur lithium ion qui permet de stocker l’énergie pour la redonner plus tard. Il existe une multitude de batteries nomades, qui vont des compacts jusqu’aux générateurs solaires, qui alimentent de plus gros appareils. Une batterie nomade est une « batterie externe » qui permet de recharger des appareils électroniques tels que les smartphones ou ordinateurs portables sans avoir de prise électrique à portée.

Parfois, on retrouve aussi d’autres appellations telles que chargeur externe, chargeur portable, batterie USB, batterie de secours et batterie externe portable. Les batteries nomades sont légères et compactes, ce qui est idéal pour recharger vos appareils. Il ne s’agit pas d’objets encombrants pour votre sac à dos.

Le principe du fonctionnement est très simple : il suffit de brancher les appareils à la batterie externe pour qu’ils puissent se recharger. La charge complète se fait en l’espace de quelques heures pour ce type de batterie. Certaines offrent parfois la possibilité de se recharger en l’espace de 1 h 30. La majorité des batteries externes possèdent une capacité qui oscille de 2000 à 20 000 mAh pour les plus performantes. Sachez aussi que la batterie d’un smartphone moyen est comprise entre 2000 et 3 500 mAh. Ainsi, vous pouvez recharger votre téléphone un nombre assez important de fois grâce à ce type de batteries nomades.

Ce type de batteries externes s’avère d’une grande utilité pour recharger tous vos appareils électroniques que vous soyez dans votre jardin ou en promenade en forêt. Idéal sur un site isolé afin de fournir de l’électricité. Vous pouvez utiliser ces batteries peu importe le mode de transport utilisé. Que ce soit en train, en voiture, en bateau ou en avion. Ceci permet d’assurer une plus longue autonomie pour les appareils électroniques. Pour les professionnels, en particulier les artisans, c’est idéal dans un camion ou sur un chantier.

Pour résumer, vos batteries nomades permettent de répondre à un besoin de source d’énergie électrique dans des endroits privés d’électricité. Voici une liste des situations dans lesquelles vous aurez besoin d’avoir des batteries nomades :

Camping

Randonnée

Bricolage

Jardinage

Commerces ambulants

Quels sites consulter pour avoir une idée de la batterie nomade qui répondra à vos besoins ?

De nombreux sites web proposent ce type de batterie pour vous aider à gagner en confort au quotidien. Vous pouvez vous tourner vers des sites spécialisés dans ce genre de batteries comme le site d’Orium, qui en commercialise depuis 2020. Ce site en particulier offre une large gamme de batteries nomades pour tous types de clientèles. Filière d’excellence, ce site conçoit ses produits technologiques simples d’utilisation et durables.

Par exemple, Orium propose une large gamme de batteries autonomes et de qualité. Elles ont des puissances adaptées pour satisfaire vos besoins intimes. Particulièrement, Izywatt propose des batteries autonomes à recharge solaire pour le bricolage dans le cadre des gros chantiers. Les stations d’énergie Izywatt d’Orium possèdent de nombreuses sorties (prise allume-cigare et USB) qui permettent à beaucoup d’appareils électriques d’être rechargés. Cette marque vous offre donc l’opportunité de sélectionner parmi sa gamme de stations d’énergie afin de répondre à vos utilisations quotidiennes en fonction de vos budgets.

Ces batteries externes solaires sont produites pour aller en plein air et sont réputées pour leur résilience. Elles permettent de recharger des appareils, mais surtout de les alimenter en direct. En particulier si vous voulez faire du camping ou de la randonnée, Orium propose 2 batteries nomades compactes : IZYWATT 150 ou IZYWATT 250. Ces dernières sont aisément transportables dans un sac à dos grâce à leur légèreté et leur ergonomie.