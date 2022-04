« Cobra Kai » : pourquoi Julie d’Hilary Swank n’apparaîtrait pas dans la saison 5

Alors que les fans de « cobra kai« Ils s’attendent à ce que de nouveaux chapitres arrivent, de nombreuses théories sont tissées pour la cinquième saison, y compris les personnages des films »Karate Kid” qui aura un acte de présence dans la série Netflix, comme nous nous y sommes habitués dans les épisodes précédents.

Par exemple, on s’attend à ce que, pour les prochains épisodes que Netflix va sortir, des personnages comme Terry Argenté et nous comptons aussi sur le retour de Choisi. De plus, il y a de très fortes rumeurs selon lesquelles le souvenir pourrait apparaître mike barnesmais de nombreux fans attendent quelqu’un de spécial.

C’est Julie Pierce, un rôle joué par l’actrice Hillary Swank. Cependant, cela pourrait être très compliqué, du moins pour le moment en raison de la stratégie que les producteurs devront proposer, pensant que, peut-être, encore plus de saisons viendront.

Julie Pierce et M. Miyagi dans « The Next Karate Kid » de 1994 (Photo : Columbia Pictures)

POURQUOI JULIE N’APPARAÎTRA PAS DANS LA SAISON 5 ?

Bien qu’il n’ait pas été confirmé que le caractère de Hillary Swank Je ne serai pas dans la prochaine saison de « cobra kai”, La chose la plus probable est qu’il en soit ainsi, car l’histoire doit continuer comme elle est restée. C’est-à-dire qu’il reste encore beaucoup de pain à trancher, compte tenu qu’avant de nouvelles apparitions il faut en finir avec celles qui le seront désormais.

De plus, nous devons garder à l’esprit que la production nous a ravis avec des personnages de « Karate Kid » dans les saisons « Cobra Kai », il ne serait donc pas logique qu’ils épuisent toutes leurs options de camée dans la cinquième.

Julie devrait apparaître dans un futur volet de la série, bien que cela dépendra également de la façon dont le scénario est fait pour que son personnage tombe parfaitement avec l’intrigue du moment.

PREMIÈRE DATE DE LA CINQUIÈME SAISON DE « COBRA KAI »

Tout porte à croire que « Cobra Kai 5 » sortira en décembre 2022, mais après ce qu’a dit le co-créateur de la série, Jon Hurwitz, qui a tweeté qu’ils avaient déjà terminé le tournage de la cinquième saison en décembre 2021, il semble que cela arrivera plus tôt ; éventuellement mi-2022.

Bien que ce soient les calculs qui sont faits, il a été démontré que les dates de sortie ne sont pas prévisibles, car il est possible que Netflix maintienne la première du cinquième opus en décembre 2022, mais rien n’empêche de rêver que son lancement arrive le six prochains mois.