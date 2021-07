Lidl gagne: les tablettes de lave-vaisselle bon marché sont les meilleures

Un conseil pour la vaisselle propre? Chargez le lave-vaisselle avec le détergent approprié. Par exemple, avec des onglets de marque propre ou des produits du discounter, comme le suggère une enquête sur les produits. Un onglet, en revanche, ruine les plats à la longue.

Si la vaisselle est abîmée après le cycle de lavage, par exemple, les couverts sont ternes et ternes, ou si une couche laiteuse se répand sur la vaisselle et les verres et qu’il y a des restes sur l’assiette, la vaisselle dans le lave-vaisselle a échoué.

Le coupable est souvent facile à identifier: le mauvais détergent. Les moyens de choix sont souvent dits multitabs. Ils facilitent l’utilisation: ouvrez la chambre de dosage au lave-vaisselle, insérez la languette, c’est fait. Le mari ou la femme peut économiser du liquide de rinçage et du sel de machine supplémentaires. Sauf s’il y a de l’eau très dure à la maison.

Mais comment éliminer efficacement et en douceur la saleté de la vaisselle et des couverts? La Stiftung Warentest a examiné un total de 13 produits en laboratoire. L’accent était mis sur l’effet nettoyant des onglets. Mais aussi les aspects de rinçage, de séchage, de protection de l’environnement et des matériaux ont été inclus dans l’arrêt.

Vaisselle d’une propreté éclatante, pratiquement sans calcaire ni taches d’eau?

Les meilleurs multitabs du test ont montré ce qu’une combinaison équilibrée d’ingrédients haute performance crée: des plats propres et étincelants, presque sans calcaire ni taches d’eau. Voilà comment il devrait être. Avec les onglets de deux discounters (« Alio Dish Cleaner Tabs Ultra Power All-in-one d’Aldi Nord / Süd. » Bon, 2,2, 7 cents par lavage), la vaisselle sort de la machine un peu plus humide qu’avec le sept autres concurrents ont obtenu la note «bien».

Dans l’ensemble, cependant, les produits bon marché ont l’avantage à un prix de 7 à 8 cents par onglet. Par exemple les «onglets lave-vaisselle W5 Multi Power All in 1» de Lidl («bon», 2,1, 7 cents par lavage) et les «onglets lave-vaisselle Domol Ultra Power All-in-one» de Lidl («bon», 2,1, 7 cents par lavage) ou le Dm «Denkmit Dishwasher Multi-Power Revolution» («bon», 2,2, 8 cents par lavage). Les blocs de nettoyage jaune-blanc-bleu offrent le meilleur rapport qualité-prix. Ceux qui apprécient le respect de l’environnement devraient jeter un œil aux onglets « Claro ». Ici, cependant, 17 cents par cycle de lavage doivent être investis.

«Finish Powerball All in 1 0%» devait se contenter de la pire note du test, «médiocre». Ici, l’onglet a attiré une attention négative, en particulier avec la fonction sel et la protection du matériau. Les couverts en argent étaient définitivement noircis et ruinés après 100 lavages.

En plus des onglets classiques pour lave-vaisselle, Warentest a également testé deux coussins en gel hydrosolubles. Les testeurs ont découvert que les produits étaient meilleurs par rapport aux tests précédents, mais ce n’est toujours pas suffisant pour un bon jugement. Avec un « satisfaisant » vous atterrissez au milieu du terrain.