Mark Hoppus confirme que son cancer est au stade 4

Il a continué: « Je ne sais pas exactement comment ils déterminent les quatre parties de celui-ci, mais il est entré dans suffisamment de parties de mon corps pour que je sois au stade 4, ce qui, je pense, est le plus haut possible. Donc, je suis au stade 4-A. »

« C’est nul et j’ai peur, et en même temps, j’ai la chance d’avoir des médecins et des amis incroyables pour m’aider à traverser ça.

S’adressant aux fans sur Twitch après un précédent rendez-vous pour un traitement, il a déclaré: « Comment je me sens aujourd’hui? Je me sens beaucoup mieux qu’hier.

« Hier a été un enfer pour moi et je me suis réveillé aujourd’hui en me sentant mieux. Je suis allé me ​​promener et j’ai pris un bon petit déjeuner, et je n’ai pas eu l’impression que j’allais vomir aujourd’hui, alors nous allons gagner.