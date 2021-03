Gwen Stefani révèle le rêve du lycée: chanter dans les publicités de KFC

Gwen Stefani a déjà chanté une chanson intitulée « Just a Girl ». Mais sur la base de quelque chose que nous venons d’apprendre à son sujet, nous pensons que le titre aurait dû être « Just a Kentucky Fried Chicken Girl »!

C’est parce que Stefani, qui ne laisse jamais passer une chance de se moquer un peu de son jeune moi, a publié vendredi une photo classique de retour sur Instagram et Twitter, dans laquelle elle a révélé certains de ses espoirs et de ses rêves au lycée:

« qu’est-ce que tu voulais être?! » elle a écrit dans la légende.

Le texte et la photo proviennent du journal du lycée Loara d’Anaheim, en Californie, et datent de 1987, alors qu’elle était âgée. Mettant en vedette Stefani dans une coupe de cheveux blonde ébouriffée et des lunettes de soleil, elle répond à la question: « Que pensez-vous que vous ferez dans dix ans? »

Sa réponse: « Je sortirai de l’université et j’espère chanter pour les publicités Kentucky Fried Chicken ou même pour les publicités McDonalds. C’est ce que je serai, la Kentucky Fried Chicken Girl. »

Eh bien, elle était sortie du collège en moins de dix ans et chantant… mais avec son groupe No Doubt. « Just a Girl » était le premier single du groupe de leur troisième album studio, et est sorti en 1995.

Gwen Stefani en 2003 aux Grammy Awards à New York. Une fois, chanter pour KFC aurait été une vraie plume dans sa casquette. KMazur / WireImage

Un camarade de classe avec le nom d’utilisateur « Squid Rosenberg » a posté l’intégralité de l’article (avec les noms masqués) sur Flickr en 2006, notant qu’ils l’avaient trouvé en « nettoyant le bureau ».

« Je trouve amusant que la personne avec le meilleur sens de l’humour et les attentes les moins arrogantes ait été celle qui a piloté la fusée du succès », ont-ils écrit dans la légende. « Tout le monde voulait être célèbre et riche au-delà de leurs rêves les plus fous; Gwen voulait seulement chanter les jingles pour Kentucky Fried Chicken … Gwen était toujours aussi stupide et douce et indifférente que la femme que vous voyez dans les interviews (même si elle était très timide quand nous l’avons connue), et maintenant vous avez des preuves. «

Il y a aussi d’adorables photos de lycée de Stefani sur Classmates.com!

De toute évidence, Stefani, 51 ans, a toujours eu de grands rêves pour ses talents musicaux et vocaux, mais ne voyait pas à quel point elle monterait en flèche. Mais elle a toujours eu une passion pour la restauration rapide: en 2014, elle a confié à Us Weekly qu’elle travaillait dans une Dairy Queen à l’âge de 20 ans.

«Quand j’ai commencé là-bas, je rentre dans ma tenue», a-t-elle admis. « Quand j’ai fini là-bas, je ne rentre pas dans ma tenue. »