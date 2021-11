Marvel a partagé l’affiche de Harry Styles en tant qu’Eros dans Eternals

Éternels introduit les personnages les plus puissants de Univers cinématographique Marvel qui ont été créés par le Célestes pour contrer la menace Déviant et permettre le développement de l’humanité jusqu’à l’émergence d’un nouveau Céleste. Les conséquences de cette évolution sont irrémédiables : la planète Terre peut être détruite à moins que quelqu’un n’intervienne. De cette manière, Ajak et les leurs décident d’agir par amour et de sauver les humains de Célestes.

Le film, réalisé par Chloé Zhao, a des séquences d’action incroyables, une distribution luxueuse et ajoute de nombreux points à la mythologie du Univers cinématographique Marvel. Comme tout film de la marque qui se respecte, il comporte des scènes post-génériques une fois le film terminé. !Éternels des surprises ! Parce que? L’une des scènes met en scène la star de la musique Harry Styles débuts dans le MCU.

Harry Styles a fait ses débuts en MCU !

Éros, son personnage, arrive au Dôme, le navire de la Éternels, avertir Thena, Druig et Makkari que ses compagnons sont en danger, mais qu’il sait comment les aider. Le héros est accompagné du sympathique Pip le troll. Ainsi, la brève intervention de Harry Styles contribué à établir la continuité possible de l’aventure de la Éternels dans le MCU.

merveille a profité de ses réseaux sociaux et du délai raisonnable depuis la première du film pour partager une affiche de Harry Styles dans la peau de Éros, le frère de Thanos et prince de Titan. Cela a sûrement aidé le film de Chloé Zhao vendre encore des billets, compte tenu de la popularité de cet artiste auprès de ses followers.

« Rencontrez le Prince Royal de Titan, frère de Thanos, le Coquin de Coeur, vainqueur de Black Roger, le grand aventurier : Starfox », dit le post du studio responsable de la franchise qui nous présente ainsi quelques détails sur le personnage de Harry Styles dans le film Éternels. Où reverrons-nous Éros? Sa relation avec l’aspect cosmique du MCU pourrait le croiser avec le gardiens de la Galaxie, Tu ne le crois pas?

