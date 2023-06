"Avatar : la voie de l’eau": c’est ainsi que James Cameron a créé l’univers du film

in

Si vous voulez savoir comment James Cameron a créé les deux bandes Avatar, nous vous expliquerons en détail les points les plus importants.



© IMDbLes éléments utilisés par James Cameron pour créer Avatar.

Depuis le 7 juin, les abonnés du service de streaming Disney+ Ils ont dans leur catalogue Avatar : la voie de l’eaula suite tant attendue du film qui a connu un franc succès en 2009. Ce film est arrivé fin 2022, toujours sous les ordres de James Cameron, qui a utilisé diverses ressources pour mener à bien son idée. Ici, nous passerons en revue les secrets les plus importants.

+5 secrets de la création d’Avatar

Combien d’années a-t-il fallu pour faire Avatar et Avatar : la voie de l’eau?

James Cameron dit dans une interview que l’idée de Avatar (également disponible en Disney+) est apparu en 1994, mais avec la technologie de l’époque, il n’a pas pu le faire avancer. Finalement, il a commencé à le développer en 2006 pour le sortir trois ans plus tard. Dans le cas d Avatar : la voie de l’eausa production a commencé en 2017, il a donc fallu 5 ans.

Pour réaliser des longs métrages, Cameron utilisé la technologie de capture de mouvement et l’imagerie générée par ordinateur. Pour les scènes de la tribu Na’vi, les acteurs devaient porter des costumes spéciaux pour que la caméra suive chacun de leurs pas. Avatar a popularisé ce format récurrent dans les projets en cours.

Comment les Banshees ont-ils été créés ?

Dans une spéciale dans la section extras de Avatar que l’on peut voir dans Disney+, le cinéaste a assuré qu’il leur a fallu près de deux ans pour arriver à la version finale des Banshees. Ils se sont inspirés d’un grand nombre d’animaux, tels que les barracudas, les aigles, les serpents et les chauves-souris. Pour les couleurs, l’équipe s’est penchée sur les grenouilles venimeuses et les poissons de récif.

Comment les costumes Na’vi ont-ils été créés ?

Le costumier Avatar C’est John Harding qui raconte dans les figurants du film que son but était de créer un costume jamais vu auparavant. Bien que beaucoup ait été fait numériquement, il y avait des références à des objets réels et ils s’inspiraient des régions tribales du monde, comme l’Afrique, le Mexique, la Mésoamérique et l’Indonésie.

La musique de Avatar et Avatar : la voie de l’eau

Le compositeur de la bande originale était James Horner, qui a expliqué qu’il avait utilisé un grand nombre d’instruments qu’il a ensuite utilisés électroniquement pour obtenir un effet différent de l’original. De plus, il a travaillé avec deux chanteurs professionnels, qui ont enregistré un grand nombre de sons de la langue Na’vi pour les intégrer dans les chansons.

