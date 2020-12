Voulez-vous manger un python pour sauver les Everglades?

Les Floridiens pourraient commencer à voir un nouvel élément glissant sur leurs menus – les pythons birmans. Les espèces envahissantes sont tellement incontrôlables dans l’État que le gouvernement peut commencer à encourager le nouveau repas comme un moyen d’aider à garder le nombre de serpents sous contrôle, tant qu’ils ne sont pas remplis de mercure toxique.

Avant la recommandation, cependant, la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission (FWC) s’est associée au Florida Department of Health pour savoir si le Mercure les niveaux dans les pythons sont sûrs à consommer.

Si tel est le cas, la chasseuse de python Donna Kalil est déjà en avance sur le jeu. Elle chasse les pythons pour le district de gestion de l’eau du sud de la Floride et estime qu’elle a mangé une douzaine de pythons au cours des trois dernières années environ, selon le South Florida Sun Sentinel .

«C’est une viande au goût merveilleux», a déclaré Kalil au Sentinel. Elle le décrit comme un «processus de pensée acquis» plus qu’un «goût acquis».

Le problème de python

Les pythons birmans se sont établis au milieu des années 1990 dans le parc national des Everglades, dans le sud de la Floride, probablement comme animaux de compagnie relâchés ou échappés, puis sont devenus envahissants, selon le FWC . Une espèce devient envahissante lorsqu’elle se retrouve quelque part qu’elle ne devrait pas, à cause des humains, et perturbe l’équilibre de son nouvel écosystème, qui n’a pas évolué pour faire face aux envahisseurs extraterrestres, 45Secondes.fr précédemment rapporté .

Des données récentes suggèrent que la population de pythons est en expansion au nord et à l’ouest dans le Sunshine State. le le plus long python birman capturé en Floride mesurait plus de 5,4 mètres de long. En général, ils font en moyenne entre 6 et 9 pieds (1,8 et 2,7 m). En raison de leur grande taille, les serpents ont peu de prédateurs et consommeront une variété d’animaux, y compris des mammifères, des oiseaux et même des alligators. Certaines de ces proies sont des espèces indigènes menacées ou en voie de disparition, selon le FWC.

Il n’est pas rare qu’une espèce envahissante ou simplement agaçante soit consommée pour contrôler ses populations. En Floride, les non-autochtones poisson-lion et le sanglier peut être consommé par exemple. Même les iguanes ont été surnommés le «poulet des arbres», avec la publication de l’Université de Floride idées de recettes . Alors, qu’est-ce qui est différent avec les pythons?

Le mercure s’accumule

La viande de python peut être particulièrement vulnérable à la contamination au mercure, qui constitue une menace pour la santé humaine.

Le mercure est un élément naturel de la croûte terrestre, mais les activités humaines, telles que l’extraction et la combustion de combustibles fossiles, ont entraîné le rejet de niveaux élevés de mercure dans l’atmosphère. Il est ensuite ramené sur Terre par la pluie. La pollution au mercure dans les Everglades est particulièrement élevée car l’eau qui s’évapore de sa végétation luxuriante entraîne la formation de nuages ​​de pluie géants absorbant le mercure planant au-dessus de la zone pendant la majeure partie de l’année, 45Secondes.fr précédemment rapporté .

Lorsque le mercure pénètre dans nos systèmes d’eau douce et d’eau de mer, certains micro-organismes peuvent le capter et le convertir en méthylmercure. Cette forme s’accumule dans la chaîne alimentaire lorsqu’un animal contaminé est mangé par un autre. Pour un serpent géant, naviguant dans des marais infestés de mercure et mangeant presque tout ce qui bouge, le risque de contamination est bien réel.

Certains des pythons trouvés dans les Everglades ont déjà enregistré «des niveaux de mercure remarquablement élevés», plus du double de ce que l’État de Floride considère comme sûr pour les poissons comestibles, 45Secondes.fr précédemment rapporté . Si consommé par les humains, empoisonnement au mercure peut causer diverses affections, y compris des problèmes neurologiques et chromosomiques et des anomalies congénitales.

Dans la nouvelle recherche, les scientifiques mesureront les niveaux de mercure dans les tissus des pythons capturés. L’objectif de l’étude est de développer et de partager « des avis de consommation pour les pythons birmans dans le sud de la Floride afin de mieux informer le public », a déclaré la porte-parole de la commission de la faune du FWC, Susan Neel. CNN .

Si vous vous inquiétez pour Kalil, qui mange du python plusieurs fois par semaine, vous n’avez pas besoin de l’être. Sa fille lui a acheté un kit de test de mercure pour confirmer que les serpents qu’elle mange sont sains, selon la Sentinelle.

