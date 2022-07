Close Enough est annulé chez HBO Max après trois saisons

C’est la fin de la série d’animation pour adultes Assez proche sur HBO Max. Par date limite, il a été rapporté que le streamer avait annulé la série après trois saisons sans saison 4 en cours. La troisième saison, qui a été créée sur HBO Max en avril, sert désormais de dernière saison de la sitcom animée. HBO Max a confirmé la nouvelle avec une déclaration et les créatifs de l’émission ont également pesé sur la décision.

« Après trois belles saisons, Assez proche touche à sa fin », a déclaré HBO Max. « Nous sommes si fiers de la série et reconnaissants au créateur JG Quintel et à nos partenaires de Cartoon Network Studios, qui ont fait de cette émission un favori instantané des fans sur HBO Max. »

FILM VIDÉO DU JOUR

Sur Twitter, Quintel a ajouté : « C’est vrai, Assez proche se termine après 3 saisons. Je me sens chanceux d’avoir travaillé sur ce projet avec autant de personnes talentueuses. Merci à tous ceux qui ont contribué à lui donner vie, et à tous ceux qui l’ont regardé ! »

Assez proche a été initialement développé pour TBS en 2017, mais des problèmes dans les coulisses ont fait que la série est restée sur l’étagère pendant des années. Il a finalement été diffusé sur HBO Max en 2020, suivi de la saison 2 en 2021 et de la saison 3 cette année. L’émission a été très bien accueillie avec sa première saison obtenant un score parfait de 100% frais chez Rotten Tomatoes, mais peut-être qu’il n’y avait tout simplement pas assez de personnes à l’écoute de HBO Max pour WarnerMedia pour justifier la commande d’une quatrième saison.





Close Enough a passé trois ans sur HBO Max

HBO Max

Assez proche suit une famille avec leurs voisins vivant dans un duplex de Los Angeles. Son casting comprend le créateur JG Quintel en tant que père Josh Singleton, Gabrielle Walsh en tant que mère Emily Ramirez, Jessica DiCicco en tant que leur fille Candice Singleton-Ramirez, Jason Mantzoukas en tant que meilleur ami de Josh Alex, Kimiko Glenn en tant que meilleure amie d’Emily Bridgette, Daniele Brooks en tant que propriétaire Pearle , et James Adomian dans le rôle du fils adoptif de Pearle, Randy. De nombreuses stars invitées ont été présentées, notamment « Weird Al » Yankovic, David Hasselhoff, Dave Foley, Nikki Glaser, Henry Winkler et Judy Greer.

« C’est un immense privilège pour s’appuyer sur l’héritage de plus de 100 ans de « dessins animés » dans cette société », a déclaré Suzanna Makkos, vice-présidente exécutive de la comédie originale et de l’animation pour adultes de HBO Max, dans un communiqué lors du renouvellement de la série pour la saison 3. « Nous pouvons tracer une ligne droite de nos centaines d’heures d’enfance passées à regarder Bugs déjouer Elmer à la liste actuelle de projets d’animation pour adultes que nous construisons ici à HBO Max et nous pensons que les fans seront d’accord. Nous sommes fiers de présenter ce groupe distinctif de séries d’un large éventail de créateurs divers qui formeront une première destination pour les amateurs d’animation du monde entier.





Tu peux trouver Assez proche en streaming sur HBO Max.