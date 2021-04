Votre téléviseur pourrait ne plus fonctionner cette année

Dans quelques mois, un nombre non négligeable d’Italiens se retrouveront dans une situation désagréable: devoir changer votre téléviseur ou décodeur pour continuer à regarder vos programmes préférés. L’inconvénient est le résultat du passage à un nouveau norme de transmission appelée DVB-T2 qui a été programmée au niveau national il y a des années: la nouveauté permettra de regarder des programmes avec une qualité audio et vidéo supérieure, libérant des fréquences radio utiles à d’autres fins; l’autre côté de la médaille est le mettre les anciens appareils hors jeu, sans les puces utilisées pour décoder les nouveaux signaux qui seront transmis à partir déjà à partir de ce septembre.

Le programme en deux étapes

En fait, à partir de la fin de l’été, et en particulier de 1 septembre 2021, la première phase de cette étape débutera: l’activation par les diffuseurs nationaux encodé exclusivement en MPEG4, qui assommera tous les téléviseurs et décodeurs incapable de recevoir des signaux haute définition. Après ce premier écrémage, la prochaine phase de la coupure aura lieu l’année prochaine, entre le 21 et le 30 juin 2022: dans cette fenêtre temporelle les diffuseurs commenceront à diffuser selon les préceptes de la norme DVB-T2, en coupant un autre tranche de téléviseurs également parmi ceux capables de recevoir des émissions en haute définition.

Comment savoir si le téléviseur doit être changé

Selon la loi, c’est à partir de janvier 2017 que les détaillants ne peuvent plus vendre de téléviseurs ou de décodeurs incompatibles avec l’activation de la nouvelle norme – cela signifie que ceux qui ont acheté leur appareil après cette date ne devraient pas avoir de problèmes. Pour vérifier à la main compatibilité avec les émissions futures, assurez-vous simplement que vous pouvez voir certaines chaînes déjà actives sur le numérique terrestre. Le contrôle de la norme MPEG4 qui prendra le relais à partir de septembre peut être effectué sur n’importe quelle chaîne nationale haute définition, telle que le 501; celui sur la technologie HEVC qui est à la base de la norme DVB-T2 à activer à partir de l’année prochaine peut être diffusé sur des chaînes telles que 100 et 200.

Les deux vérifications doivent être effectuées après avoir ré-syntonisé les chaînes, pour s’assurer que le téléviseur ou le décodeur sait où chercher le signal. Dans le premier cas, le résultat attendu est la réception de programmes normaux; dans le second, celui d’un boîte avec les mots Test HEVC Main-10. Si cela ne se produit pas, il est idéal d’effectuer un contrôle définitif en contactant le service client du fabricant de l’appareil.

