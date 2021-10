Qu’est-ce que le mème d’escargot sur TikTok ? Le mème de l’escargot immortel expliqué

La tendance Immortal Snail a gagné en popularité pour la première fois en 2014 et a maintenant repris TikTok. Voici comment cela a commencé.

Si vous avez été sur TikTok ces derniers jours, vous vous êtes peut-être demandé : que signifient tous ces mèmes d’escargots ?

La semaine dernière, un mème qui faisait référence à un scénario de blague hypothétique de 2014 sur un escargot qui essaie de vous tuer est devenu viral, et maintenant les mèmes ont débordé sur TikTok. Mais d’où vient-il ?

Comme expliqué sur KnowYourMeme, l’escargot immortel fait référence à « un scénario hypothétique dans lequel une personne reçoit des millions de dollars et devient immortelle en échange d’être traquée par un escargot avec une touche fatale pour le reste de son existence ».

Voici ce que vous devez savoir sur la façon dont les mèmes d’escargots TikTok ont ​​commencé…

Que signifie le mème Immortal Snail sur TikTok?

Comment le mème Immortal Snail a-t-il commencé?

L’escargot immortel a gagné en popularité sur Internet en 2014, à l’origine d’un épisode du podcast Rooster Teeth. La situation hypothétique a évolué et a pris plusieurs autres vies, et a depuis été un sujet de conversation sur Reddit.

Dans le podcast, les animateurs posent la question : « Prendriez-vous 10 millions de dollars, mais pour le reste de votre vie, il y a un escargot qui vous rattrape et vous ne pouvez pas être touché par l’escargot ou vous mourrez ?

Ils ajoutent également que vous et l’escargot est immortel, mais l’escargot ne peut se déplacer qu’au rythme d’un escargot.

Avance rapide jusqu’en 2021 et l’escargot immortel a fait un retour grâce à TikTok. La semaine dernière (15 octobre), l’utilisateur Marshmallows a publié une référence au mème d’escargot sur iFunny.co avec une légende qui disait: « Moi et l’escargot, des milliards d’années dans le futur alors que le soleil mourant se referme sur la Terre. »

Maintenant, les mèmes d’escargots ont complètement envahi TikTok.

Au cours des sept derniers jours, des vidéos faisant référence au mème Immortal Snail sont apparues partout sur TikTok, accumulant des milliers et des milliers de likes à chaque fois. Jusqu’à présent, le hashtag #ImmortalSnail compte 36 millions de vues.

La majorité des vidéos sont également réglées sur « Happy Xmas (War Is Over) » de John Lennon et Yoko Ono, le même morceau utilisé dans la publication virale iFunny.co.

Chaque légende explique généralement un point de vue où vous vous retrouvez enfin face à face avec l’escargot après des centaines et des centaines d’années, associé à une scène emblématique d’un film, d’une émission de télévision ou d’un jeu. Il y a aussi des POV de l’escargot qui apparaissent au hasard dans votre vie de tous les jours quand vous vous y attendez le moins.

Certaines personnes se sont même tournées vers le multivers pour rendre les mèmes d’escargots encore plus inventifs. D’autres ont simplement rejeté l’idée d’être jamais pris par l’escargot. Mettez-le dans un bocal ! Enfermez-le dans l’une de ces petites roues de hamster pour qu’il ne puisse jamais vous toucher ! Piratez le système !

Une chose est sûre… Si l’escargot me trouve un jour de Bones, c’est fini pour eux x

