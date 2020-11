Voici pourquoi les fans demandent toujours à Suga de BTS de choisir les numéros de loterie pour eux

Suga de BTS est devenu responsable de prédire la prochaine réalisation ou les prochains objectifs du groupe et est connu par les fans comme Minstradamus ou le bébé chaman.

Jetons un coup d’œil à ses prédictions passées qui lui ont permis de détenir ces titres!

En 2015, il a fait une déclaration sur Honey FM de vouloir organiser un concert dans un grand stade.

«Bien sûr, nous voulons organiser un concert dans une grande salle.»

«Ils disent de rêver grand alors…»

«Et le stade Jamsil…»

Et quelques années plus tard, en 2018, BTS a organisé sa tournée mondiale AIME TOI TOI-MÊME au stade Jamsil!

Dans sa mixtape solo de 2016, il fait une déclaration audacieuse sur son prochain objectif étant les Billboards.

Et en 2017, ils sont devenus le premier groupe K-Pop à gagner au BBMAs!

Premier groupe de K-pop à remporter un #BBMAs! Toutes nos félicitations, @BTS_twt ! pic.twitter.com/OcFGhiqhXo – Billboard Music Awards (@BBMAs) 22 mai 2017

Dans le 2016 bon voyage, Suga écrit dans sa lettre qu’il espère qu’ils gagneront un daesang…

… Et quelques mois plus tard, ils remportent l’album de l’année!

Lors d’une réunion de fans en 2018 avec un magnétoscope filmant derrière, Suga a fait la demande d’avoir V et J-Hope pleurer s’ils ont remporté le Daesang cette année-là.

Et pendant le 2018 MAMAN, V et J-Hope pleuraient le plus après avoir remporté le prix.

Les compétences de Suga sont devenues connues du public et on lui a même posé une question à ce sujet dans les actualités nationales.

Ancre: Nous avons entendu dire qu’il y avait un chaman dans le groupe?

Suga: Tout ce que je dis semble se réaliser.

Lors d’une conférence de presse en 2018, Suga a déclaré que ses prochains objectifs étaient d’être numéro un des Billboard Hot 100 et 200, d’aller aux Grammys, de faire une tournée dans les stades et de devenir l’un des chanteurs les plus influents au monde.

Plus tard la même année, ils ont atteint la première place du classement Billboard 200.

Ils ont organisé une tournée du stade en 2019 …

… Et a atteint la première place du Billboard Hot 100 en 2020.

Il avait même déjà prédit le classement du Billboard Hot 100. “3, 6, 9 semblent communs, alors qu’en est-il de 2, 5, 7?”

Le classement actuel de «Dynamite» de BTS montre qu’ils se sont classés premier et deuxième avant de descendre à 5 et 7.

Ils ont ensuite été invités aux Grammys en tant que présentateurs …

… Aux artistes collaboratifs…

… Aux nominés aux Grammy Awards!

Ce fut la réponse de Suga après avoir découvert la nomination! «J’étais fatigué d’attendre après avoir fait une rééducation tôt le matin et je me suis endormi! Je suppose que j’ai trouvé ma raison de travailler sur ma réadaptation encore plus difficile! Merci ARMY! Profitons aujourd’hui! »

Eh bien, je suppose que c’est vrai quand ils disent “Ce que Suga veut, Suga l’obtient!”