Voici les messages vocaux à double vitesse sur WhatsApp: comment les essayer en avant-première

Des voix de 10 minutes qui deviennent 5: c’est pratiquement un rêve devenu réalité pour de nombreux utilisateurs de la plateforme de messagerie instantanée Whatsapp, qui pourra bientôt mettre la main sur une fonction capable de doubler la vitesse de lecture des clips vocaux. L’arrivée de la nouveauté avait été anticipée il y a plus d’un mois par la communauté WABetaInfo, qui en ces heures a révélé comment les développeurs sont maintenant prêt à le libérer sur les smartphones des utilisateurs.

Les nouvelles arrivent

La capacité de jouer des voyelles à différentes vitesses a fait ses débuts officiels dans le versions préliminaires de l’application pour Android, alors que jusqu’à hier, seuls quelques éléments graphiques éparpillés dans le code source avaient été interceptés. Le fait que le premier, petit cercle d’utilisateurs puisse déjà mettre la main sur la nouveauté signifie qu’elle a été pratiquement terminé: Dès que les développeurs sont convaincus que son utilisation n’interfère pas avec le reste du fonctionnement de l’application, ils la publieront à un public plus large.

Comment lire des notes vocales deux fois plus vite sur WhatsApp

La nouvelle fonction n’a pas été difficile à mettre en œuvre au sein de la plateforme, et peut être utilisée de manière très simple: en correspondance avec le message vocal à écouter, avec le bouton de lecture et de pause il y aura également un indicateur de la vitesse à laquelle l’audio est reproduit; en appuyant dessus, vous pouvez modifier la vitesse de lecture des messages. Vos options seront 1 FOIS écouter le message tel qu’il a été enregistré; 1,5X de l’entendre accéléré d’une fois et demie, et 2X pour l’écouter au double de la vitesse et donc le faire durer exactement la moitié de ce qu’il a fallu pour l’enregistrer.

Le seul écran publié par WABetaInfo à cet égard explique tout ce qu’il y a à savoir sur la nouveauté à venir, mais pour pouvoir l’utiliser, il sera nécessaire un peu plus de patience. Pour le moment, les seuls qui en disposent sont en fait les abonné au programme bêta de WhatsApp Pour Android. La sortie aura lieu en même temps que l’une des prochaines versions de WhatsApp – pour Android, il s’agit de la 2.21.9.4 – et sera progressivement activée pour tous les utilisateurs, y compris ceux qui utilisent le système d’exploitation iOS.

