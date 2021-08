Ashley Judd partage une vidéo inspirante de sa marche à nouveau 5 mois après un accident déchirant

Ashley Judd marche à nouveau sans assistance près de six mois après s’être fracassé la jambe à quatre endroits lors d’un accident « catastrophique » au Congo en février dernier.

Judd, 53 ans, a partagé la mise à jour sur la santé sur Instagram avec une série de photos et de vidéos dans un carrousel pour documenter son parcours de récupération alors qu’elle recommence à marcher. Dans la légende, elle a écrit un long message sur le processus, partageant des détails sur ses progrès ainsi que sa gratitude envers ses médecins et ses fans pour avoir pensé à elle au cours des derniers mois.

« Chers amis, c’est avec révérence et crainte silencieuse que je vous propose cette mise à jour. Aujourd’hui, cinq mois et trois semaines après l’accident de la forêt tropicale congolaise, j’ai recommencé à marcher, et de quelle façon ! elle a écrit. « J’ai fait une randonnée dans le #SwissNationalPark. En entrant, je me suis senti à l’aise, mon vêtement naturel de moi-même, chez moi dans mon esprit. Ma jambe et mon pied ont fonctionné à merveille. J’ai gravi la colline sur des surfaces inégales pendant une heure avec confiance et je suis descendu avec précaution et facilement. Je me suis reposé dans un pré sur la terre féconde de Dieu pendant des heures.

Elle a poursuivi en ajoutant: « Le lendemain, j’ai à nouveau marché sur une haute alpe au #Tessin, en travaillant dur et en sentant à quel point j’ai de l’endurance pour reconstruire. C’est la voie à suivre. »

Malgré la poursuite du rétablissement qui l’attend, Judd dit qu’elle est «à la hauteur des tâches quotidiennes» et qu’elle a même transporté du bois de chauffage jusqu’à sa hutte dans les Alpes suisses.

Judd a ensuite remercié les personnes dans sa vie qui l’ont aidé dans son processus de rétablissement et ont rendu tout cela possible, y compris le chirurgien orthopédiste en traumatologie, le Dr Phil Kregor, qu’elle a déjà remercié sur Instagram.

« Il, en consultation avec le Dr Susan Mackinnon et le Dr Scott Levin, a pris une décision très courageuse de décompresser mon nerf péronier profondément endommagé », a-t-elle déclaré, avant d’expliquer la raison pour laquelle elle a partagé un court clip dans le poste de son pied se déplaçant dans cercles. « La vidéo de mon pied en mouvement est du jamais vu. Nous nous attendions à ce que mon pied – si jamais – * commence * à bouger dans un an. En quatre mois jour pour jour, elle est partie nous a tous époustouflés. Maintenant, après avoir pleuré en essayant d’épeler l’ABC avec un pied paralysé… eh bien, vous voyez !

Judd a reconnu qu’elle savait que les choses avec sa jambe ne seraient pas comme avant son accident, écrivant: « Elle est une nouvelle jambe. Et je l’aime. Nous sommes copains. Nous avons parcouru un long chemin et nous avons une vie fabuleuse devant nous.

L’acteur a pris un moment dans la légende pour remercier le Dr Nathan Belt, son physiothérapeute, Kim O’Neil, et son instructeur d’AcroYoga, Almuth Kramer, ajoutant: « J’ai été aimé et compris et aidé dans ma guérison. »

« Beaucoup d’entre vous ont prié pour moi et m’ont envoyé des notes », a-t-elle conclu la légende personnelle. « Merci. Je t’ai senti. J’ai surtout été tenu par la famille et mon partenaire. Que la paix soit avec toi. »

Judd a voyagé régulièrement au Congo au fil des ans afin d’étudier la population de bonobo en voie de disparition. Son dernier voyage ne s’est pas déroulé comme prévu, car elle a participé à une marche de routine avec des chercheurs le matin.

Alors qu’elle marchait, Judd n’a pas vu l’arbre tombé sur le chemin et est tombée dessus, ce qui a entraîné une épreuve de 55 heures qui lui a presque fait perdre une jambe. Heureusement, plusieurs Congolais locaux ont pu s’occuper de l’acteur avant qu’elle ne soit transférée dans un hôpital d’Afrique du Sud pour des soins médicaux.

Le début de sa convalescence a été difficile à supporter. En mars, Judd a partagé une publication franche sur Instagram, écrivant un message émotionnel dans la légende pour capturer ses sentiments à l’époque, qu’elle a décrits comme « se noyer dans un traumatisme ».

Judd a eu sa famille à ses côtés tout au long de son rétablissement. Dans le même article, elle a partagé que sa sœur, Wynonna Judd, 57 ans, l’avait aidée à se laver les cheveux pendant le processus. Leur mère, Naomi Judd, a également déclaré qu’elle aiderait sa fille à se rétablir.

La chanteuse de 75 ans a parlé de l’incident de sa fille sur « Watch What Happens Live with Andy Cohen » en mars, partageant: « Elle est très courageuse et elle guérit. »

« C’est vraiment difficile de la voir comme ça », a admis Judd. « Elle habite à côté, alors je vais monter et lui enlever les points de suture quand nous aurons fini parce que j’étais infirmière avant de devenir chanteuse. »

Peu de temps après, Judd a révélé lors d’une apparition dans « The Kelly Clarkson Show » qu’à ce moment-là, sa fille était toujours incapable de sortir du lit.

Judd a fait des progrès incommensurables depuis sa dernière mise à jour Instagram sur sa santé en avril, où elle a partagé que même si elle pouvait enfin recommencer à dormir toute la nuit, elle avait un long chemin devant elle.

En attendant, Judd occupe son temps à rêver de ses prochaines aventures : la Patagonie, puis de retour au Congo pour poursuivre sa mission d’étude des bonobos.