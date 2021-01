Voici comment résoudre le problème Netflix de la saison 13 de RuPaul’s Drag Race

RuPaul. (SENSATIONNEL)

La goutte tant attendue de Course de dragsters de RuPaul La saison 13 a rencontré un problème majeur samedi (2 janvier) après que des critiques mécontents aient annoncé que Netflix mettrait fin au flux à mi-chemin.

Les téléspectateurs britanniques et irlandais ont été troublés lorsque, aux alentours de 20 minutes, l’épisode se terminait soudainement et montrait à la place des aperçus pour d’autres franchises sur le géant du streaming.

Mais Netflix Royaume-Uni et l’Irlande ont pris Twitter pour assurer aux utilisateurs qu’il est «conscient» du bogue et a donné une paire de moyens de contourner le problème technique.

« Nous sommes conscients d’un problème avec le nouvel épisode de Course de dragsters à 20 minutes et sont en train de l’examiner », ont écrit Netflix Royaume-Uni et Irlande.

«Pour l’instant, revenir à l’épisode et passer à ~ 21 minutes devrait permettre à l’épisode de jouer en entier. Désolé! Nous vous tiendrons au courant lorsque le problème sera résolu. »

Nous sommes conscients d’un problème avec le nouvel épisode de Drag Race à 20 minutes et nous l’examinons. Pour l’instant, revenir à l’épisode et passer à ~ 21 minutes devrait permettre à l’épisode de jouer en entier. Désolé! Nous vous tiendrons au courant lorsque le problème sera résolu. – Netflix Royaume-Uni et Irlande (@NetflixUK) 2 janvier 2021

La plate-forme a ajouté plus tard que les utilisateurs peuvent sélectionner « regarder les crédits » pour permettre à « l’épisode de jouer en entier sans vous faire sortir », évitant ainsi le problème dans le processus.

Bien que certains utilisateurs de Twitter aient toujours signalé que leurs flux crépitaient et se terminaient brusquement même lorsqu’ils faisaient ce piratage.

Ça ne marche toujours pas! Il vous lance et revenez à la saison 1. Personne n’a besoin de ce filtre dans sa vie 🤨 – ⚡Shell Chivers (@shell_red) 2 janvier 2021

D’autres ont suggéré leurs propres conseils, ce que Netflix a clarifié ne fonctionne que sur certains appareils.

Cela ne fonctionne que sur les ordinateurs portables, pas sur la télévision. Mais oui! – Netflix Royaume-Uni et Irlande (@NetflixUK) 2 janvier 2021

Course de dragsters de Rupaul la saison 13 est sur le point d’être une affaire étourdissante de stars

Le nouveau Course de dragsters a débuté avec une série de premières dans la franchise – avec les 13 nouvelles reines qui synchronisent les lèvres deux par deux avant d’avoir déballé leurs valises.

Un aperçu du premier épisode, sorti sur YouTube, a tease les deux premières reines en tête-à-tête à l’hymne national gay, « Call Me Maybe » de Carly Rae Jepsen.

La nouvelle saison marque également la première fois qu’un homme transsexuel est en compétition pour la couronne.

Dans un clin d’œil apparent à cette nouvelle ère d’inclusivité, RuPaul a modifié son slogan «Messieurs, démarrez vos moteurs et que la meilleure femme gagne».

Maintenant, RuPaul dit aux reines: « Coureurs, démarrez vos moteurs, et que la meilleure drag queen gagne! »

De plus, la saison verra un éventail de juges et d’apparitions d’invités par une constellation de célébrités: Anne Hathaway, Scarlett Johansson, Cynthia Erivo, Nicole Byer et plus sont toutes annoncées.