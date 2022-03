Marvel Boss décompose les défis du tournage pendant la pandémie de Covid

Les deux dernières années se sont révélées continuellement difficiles pour les acteurs de l’industrie du cinéma et de la télévision, que ce soit en raison des blocages de Covid, des tests positifs ou des restrictions de voyage. Même lorsque les choses semblaient revenir à une sorte de normalité, les cinéastes et les acteurs ont été contraints d’ajuster leurs pratiques de travail. Ils ont souvent vu leur travail limité par la nécessité de porter des masques, de s’isoler ou d’observer une distanciation sociale. La responsable de la production de Marvel Studios, Victoria Alonso, a récemment expliqué à quel point le travail pendant la pandémie a été difficile pour toutes les personnes impliquées dans les productions. Dans une traduction de People En Espanol via The Direct, Alonso a expliqué :

« Ce n’est pas facile, non seulement sur le plan personnel, mais [on a business level] quand vous êtes en charge de tant de personnes. [At the start of the pandemic], il y avait tellement d’incertitude et les gens ne savaient pas si nous allions travailler, car tout a été fermé pendant longtemps. Bien que nous ayons continué à travailler, il y avait des gens qui ont dû arrêter de travailler et qui n’ont pas pu être payés. C’étaient des moments très difficiles, et quand quoi [Marvel Studios] ont créé une grande famille, c’est douloureux. Ce sont des choses qui vous blessent et qui sont difficiles si vous vous souciez des gens qui travaillent pour vous et qui vous souciez de qui ils sont. Si ce sont des chiffres, non, mais dans la façon dont je fais les choses, ma façon de diriger me touche. »

Ces derniers mois ont vu des films comme Doctor Strange dans le multivers de la folie retour au tournage pour des reprises, dont certaines devaient remplacer les plans initialement enregistrés pendant les restrictions plus strictes de Covid qui entravaient la qualité du montage final. Au cours des derniers mois, Marvel Studios et, plus récemment, Warner Bros. ont remanié leur prochaine sortie prévue pour tenir compte du temps supplémentaire nécessaire pour rattraper le travail qui a été suspendu en raison de la pandémie. Discutant de la façon dont elle pense que son équipe s’est bien adaptée à une nouvelle approche du travail, Alonso a poursuivi :

« Et il me semble que [the pandemic] nous a maintenant donné une approche différente. Pour moi, j’ai beaucoup grandi, et le fait d’avoir pu le faire avec beaucoup de patience, avec beaucoup d’amour et beaucoup d’envie, je pense que ça a été un super cadeau que je me suis fait, que COVID m’a donné moi. A l’époque où ça m’arrivait, ça ne me semblait pas être un super cadeau, je vais être honnête avec vous [laughs]mais aujourd’hui après avoir vu tout ce que nous avons vécu ces dernières années… »

Comme de nombreux autres studios, Marvel a dû contourner de nombreux événements difficiles au cours des deux dernières années pour s’assurer qu’ils respectaient une sorte de calendrier tout en travaillant contre une entité inconnue. Certaines productions devant être fermées jusqu’à un mois et des acteurs et une équipe individuels perdus pendant des semaines en raison de protocoles d’isolement, tous les projets à venir de Marvel ont été touchés d’une manière ou d’une autre.





Photographie principale sur Moon Knight, Doctor Strange dans le multivers de la folie, Thor : Love and Thunder, Mme Marvel et plus encore ont tous eu lieu dans un cycle changeant ou des règles et réglementations visant à assurer la sécurité des personnes et à restreindre inutilement la propagation de Covid. Pour cette raison, l’ensemble du calendrier de sortie des films de Marvel en 2022 a été repoussé d’environ trois mois, et bien que leurs émissions de télévision Disney + n’aient pas fixé de dates à déplacer, il est probable qu’au moins certaines des séries à venir telles que Elle-Hulk et le tournage en cours Invasion secrète ont eu un court délai pour s’assurer que le travail de post-production peut être terminé.

Chevalier de la Lune sera la première sortie de Marvel en 2022 sur Disney + le 30 mars, tandis que leur première sortie cinématographique cherche à s’appuyer sur le multivers en expansion, avec Doctor Strange dans le multivers de la folie fait ses débuts le 6 mai.









