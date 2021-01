«  Le mariage de mon meilleur ami  »: la fin originale aurait pu changer le destin de Julianne de Julia Roberts

Une fin satisfaisante à un film n’est pas toujours facile à faire. Prenez le film de Julia Roberts, Le mariage de mon meilleur ami, par exemple. Le film a une fin quelque peu inattendue, surtout si vous le comparez à d’autres films mettant en vedette Roberts. Mais sa fin originale aurait considérablement changé le sort du personnage principal.

Julia Roberts dans Le mariage de mon meilleur ami

Quelle était la prémisse du «mariage de mon meilleur ami»?

Le mariage de mon meilleur ami était un film de comédie romantique de 1997. Le film a capitalisé sur l’immense popularité de Roberts, qui surfait toujours sur la vague de Une jolie femme au début des années 90.

Dans le film, Roberts incarne une femme nommée Julianne dont le meilleur ami Michael (joué par Dermot Mulroney) se fiance à une autre femme nommée Kimberly (Cameron Diaz). Roberts, conseillé par son ami George (Rupert Everett), se rend compte qu’elle est réellement amoureuse de Michael et tente de rompre les noces imminentes du couple.

Le film a été un grand succès au box-office. Selon IMDb, il a rapporté près de 300 millions de dollars dans le monde sur un budget de 38 millions de dollars, ce qui représente une aubaine financière pour le studio. Cela a également prouvé que Roberts était toujours un tirage au sort majeur au box-office, un rôle qu’elle a continué d’occuper à ce jour.

Comment se termine le mariage de mon meilleur ami

Dans une comédie romantique typique, le personnage principal tente souvent de gagner l’amour de quelqu’un. Ce personnage est testé et, à un moment donné, leur succès pourrait même être mis en doute. Presque toujours, cependant, le personnage fait quelque chose pour finalement gagner l’amour de l’objet de son affection. C’est un modèle gagnant standard pour les comédies romantiques.

Mais Le mariage de mon meilleur ami a résisté à la tendance. A la fin de ce film, Julianne se rend compte que Michael ne l’aime pas en retour. Le mariage de Michael et Kimberly se poursuit sans entrave. Notre héros n’a pas tout à fait sa fin heureuse, bien qu’elle en apprenne un peu plus sur elle-même au cours du processus. Ce n’était pas une fin si triste, car Julianne grandit en tant que personnage et fait la chose moralement correcte. Mais c’était très différent de la plupart des autres comédies romantiques.

Cependant, la fin originale du film aurait considérablement changé l’intrigue.

La fin originale pour « Le mariage de mon meilleur ami »

Selon Entertainment Weekly, les cinéastes ont toujours eu l’intention de terminer le film avec Julianne et non avec Michael. Le principal problème était que le public du test n’aimait pas son personnage et la trouvait antipathique.

La fin originale avait Julianne rencontrant quelqu’un d’autre (joué par John Corbett), mais le public du test a estimé que cette fin était clouée et injustifiée. Le réalisateur PJ Hogan a déclaré que le studio en charge du film voulait que Julianne reçoive une fin heureuse:

«Ils étaient très nerveux parce que nous faisions un film de Julia Roberts et ils ne pouvaient pas la faire finir seule et malheureuse. Nous avons donc dû trouver quelque chose qui plaisait au studio, mais qui était acceptable pour le public.

L’équipe créative a pris la décision d’ajouter le personnage d’Everett comme voix de la raison de Julianne. Il l’a aidée à examiner ses choix (dont beaucoup étaient mauvais) et a servi de porte-parole au public.

La fin révisée du film incluait George se présentant pour danser avec Julianne au mariage de Michael et Kimberly. Cela a permis au film de conclure sur une note plus légère et plus joyeuse sans compromettre la fin difficile. C’est probablement ce qui en a fait l’un des films les plus durables de l’illustre carrière de Roberts.