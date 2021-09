Netflix’s Squid Game devrait être la série Netflix la plus regardée de tous les temps

Squid Game est en passe de battre Bridgerton en tant qu’émission Netflix la plus regardée.

de Netflix Jeu de calmar a officiellement pris le contrôle des médias sociaux, et maintenant il est en passe de prendre le contrôle de Netflix lui-même.

La série coréenne de thrillers de survie, qui voit un groupe de personnes participer à une mystérieuse compétition où ils jouent à des jeux d’enfance mortels pour de l’argent, est sortie le 17 septembre et a depuis atteint la première place mondiale.

Après seulement 11 jours, le K-drama est en passe de devenir la plus grande émission non anglophone de Netflix, dépassant les séries françaises Lupin et séries espagnoles Vol d’argent.

Maintenant, le co-PDG et responsable du contenu de Netflix, Ted Sarandos, affirme que Jeu de calmar est en bonne voie pour devenir l’émission Netflix la plus regardée JAMAIS.

Squid Game est désormais la série non anglaise la plus populaire de Netflix. Image : Netflix

Jeu de calmar est la première série dramatique coréenne à atteindre la première place sur Netflix, et elle a réussi l’exploit impressionnant moins d’une semaine après sa sortie.

Selon Sarandos, qui a pris la parole lors de la conférence Code à Los Angeles lundi, « Jeu de calmar sera certainement notre plus grande émission non anglophone au monde, c’est certain », et il y a « de très bonnes chances que ce soit notre plus grande émission de tous les temps ».

Netflix mesure généralement la popularité de ses émissions en fonction du nombre de personnes qui regardent au moins deux minutes de la série au cours des 28 premiers jours suivant sa sortie.

L’émission la plus regardée actuellement sur Netflix est Bridgerton avec plus de 82 millions de foyers connectés au cours des 28 premiers jours.

Squid Game est en passe de devenir l’émission la plus populaire de Netflix de tous les temps. Image : Netflix

Quel est Jeu de calmar À propos?

Au cas où vous n’auriez pas déjà regardé la série d’une seule traite, voici une brève explication de ce que Jeu de calmar est en fait sur.

Jeu de calmar est un thriller de survie qui suit Seong Gi-hun, un homme malchanceux, accro au jeu et très endetté, qui finit par rejoindre un jeu mystérieux aux côtés de 455 autres personnes (également endettées) dans afin de gagner des milliards et des milliards d’argent.

Au fil des 9 épisodes, on découvre que les jeux sont bien plus sinistres qu’il n’y paraît. Ce qui semble être des jeux d’enfance innocents deviennent mortels très rapidement et les enjeux deviennent très vite élevés.

Y aura-t-il un Jeu de calmar saison 2?

Demande de Jeu de calmar la saison 2 a monté en flèche grâce à la fin de la première saison, mais le créateur, scénariste et réalisateur Hwang Dong-hyuk a révélé à Variety qu’il n’avait « pas de plans bien élaborés pour Jeu de calmars 2. »

Il a ajouté: « Mais si je devais le faire, je ne le ferais certainement pas seul. J’envisagerais d’utiliser une salle d’écrivains et je voudrais plusieurs réalisateurs expérimentés. «

LIRE LA SUITE: Y aura-t-il une saison 2 de Squid Game ? Comment la fin de torsion met en place la deuxième saison

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂