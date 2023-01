Voici comment fonctionnera l’une des fonctionnalités les plus demandées du Google Pixel Fold

in

Google a trouvé une curieuse solution pour implémenter le mode Ne pas déranger dans ce qui sera son premier téléphone pliable.

Image du Google Pixel Fold

Il y a un peu plus d’une semaine, nous avons eu de nouvelles nouvelles sur le Google Pixel Fold. La dernière fuite révélé de nouveaux détails sur ce qui sera le premier pliage du Great G. Entre autres, nous aurons un écran de 6,79 pouces et seulement 5,7 millimètres d’épaisseur.

Aujourd’hui, cependant, nous avons reçu la confirmation via 9to5Google que les utilisateurs de téléphones pliables recevront l’une des fonctionnalités les plus demandées pour ces types de téléphones : une option pour téléphone muet une fois plié. La question est, cela fonctionnera-t-il sur ces terminaux?

Flip to Shhh, l’une des fonctions phares du Pixel Fold

Depuis la source, ils ont été chargés de creuser les tenants et les aboutissants de la version 1.5 de Digital Wellbeing, où ils ont découvert texte relatif à la fonction Flip to Shhh:

Pour activer le mode Ne pas déranger, assurez-vous que le téléphone est plié et placé avec l’écran face à une surface plane. Vous remarquerez une vibration subtile lorsque le mode Ne pas déranger est activé.

Selon les médias, c’est le informations les plus pertinentes qui a été extrait lors de la navigation dans l’application.

Google Pixel Fold : le design complet du premier mobile pliable de Google est filtré

Fondamentalement, ce qui est demandé à l’utilisateur, c’est que pliez votre téléphone et placez-le côté écran vers le bas pour le faire taire complètement. C’est l’approche de Google pour résoudre ce problème, et cela semble le plus évident (essentiellement parce que personne ne penserait à déplier le téléphone dans cette orientation).

Quoi qu’il en soit, encore On ne sait pas quand le Pixel Fold arrivera. Force est de constater que Google a encore quelques atouts dans sa manche. Nous espérons qu’avec certains d’entre eux, ils essaieront de se rapprocher des caractéristiques du Samsung Galaxy Z Fold 4, qui pour l’instant continue d’être à la pointe de ces terminaux.

Nous serons en attente au cas où d’autres nouvelles se produiraient. En ce moment le Google Pixel Fold c’est encore un long cheminmême si nous espérons qu’il continuera à se rapprocher au fil du temps.

