Overwatch 2 Beta arrive bientôt, alors inscrivez-vous

Surveiller 2 annonce très bientôt la première vraie bêta PvP. Si vous souhaitez participer, vous pouvez vous inscrire et, avec un peu de chance, essayer le nouveau « Overwatch » la semaine prochaine. Pas complet avec toutes les cloches et sifflets, bien sûr, mais pas mal de contenu est déjà disponible.

Overwatch 2 beta commence en avril et vous pouvez vous inscrire

C’est de cela qu’il s’agit : « Overwatch 2 » devrait suivre les traces du premier volet et poursuivre le succès. Pour s’en assurer, le studio de développement Blizzard organise une première bêtala déjà la semaine prochaine et aller. C’est la première occasion pour un public plus large d’essayer « Overwatch 2 ».

Ça commence quand? Au 26 avril La première bêta « Overwatch 2 » débutera en 2022.

Comment s’inscrire à la bêta d’Overwatch 2 ? Tout ce que vous avez à faire est d’aller sur le site officiel de Blizzard et de vous y connecter inscrivez-vous avec votre adresse e-mail. Avec un peu de chance vous en aurez un E-mail avec invitation et confirmationque vous pouvez faire partie de la première bêta PvP tout de suite.

Bêta fermée ou ouverte ? Puisque vous pouvez vous y inscrire, la bêta PvP pour « Overwatch 2 » est fermée, c’est-à-dire bêta fermée. Cependant, nous avons toujours parlé de la première version bêta nous supposons donc fortement qu’il y aura plus de phases bêta et également une bêta ouverte.

C’est dedans : Cette première bêta n’aura que des modes PvP à jouer, et uniquement du 5v5. Il existe une nouveau mode poussoirquelques héros révisés (Orisa, Bastion, Sombra et Doomfist) ainsi le nouveau système de ping et des cartes bien connues de « Overwatch 1 ». Ceci est rejoint par le nouvelle héroïne Sojourn comme ces quatre nouvelles cartes :

Circuit Royal : Nouvelle carte d’escorte

Midtown : nouvelle carte hybride

Toronto : nouvelle carte push

Rome : nouvelle carte push

Pour les possesseurs de PC et d’Overwatch 1 uniquement : Si vous vous demandez maintenant si vous pouvez également participer, vous devez noter que la première bêta PvP de « Overwatch 2 » initialement uniquement sur PC est retenu. D’ailleurs, il faut déjà acheté la première partie et joué pour être éligible à la bêta fermée.