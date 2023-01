Oscars 2023 : les acteurs Marvel ont-ils reçu des nominations ?

in

Oscars 2023

Les nominations pour les Oscars 2023 ont déjà été annoncées et dans Spoiler nous vous dirons s’il y a des acteurs Marvel avec une chance de gagner la statuette.

© IMDbAngela Bassette

Hier, lors d’un événement organisé par Allison Williams et Riz Ahmed Tous les nominés pour les prix ont été annoncés. Oscars 2023qui sera livré le 12 mars lors d’un gala qui aura lieu au Dolby Theatre de Los Angeles. Il y avait beaucoup d’attente pour rencontrer les membres de chacune des catégories où le public a ses favoris même s’ils ne gagnent pas toujours.

Nous savons que les films de super-héros sont généralement présents dans des catégories telles que les meilleurs effets visuels, les meilleurs costumes et les meilleurs maquillages et coiffures, mais cette fois, il y avait une chance pour qu’une actrice principale de l’un des films les plus attendus du genre l’année dernière soit nominée. dans une catégorie importante.

Acteurs Marvel nominés aux Oscars

On parle de Angela Bassette qui est nominée dans la catégorie Meilleure actrice dans un second rôle pour son travail dans Panthère noire : Wakanda pour toujours où il a prêté son corps à la reine Ramonda, une femme pleurant la mort de son fils tout en essayant d’être un leader pour son peuple et une mère pour Shuri ainsi que devant faire face à une nouvelle menace contre sa nation.

Cate Blanchette s’est démarqué dans Thor : Ragnarok comme Héla, la déesse de la mort, et est nominée pour le Oscars 2023 dans la catégorie Meilleure actrice grâce à son travail dans le film le goudron. Un nom important au sein de l’industrie cinématographique hollywoodienne et l’un des favoris pour remporter le prix tant convoité.

michelle ouais est nommé pour Oscar 2023 pour son travail en Tout partout tout à la fois, le film avec le plus de nominations cette année et candidat à la plus haute distinction du meilleur film. Dans merveillel’actrice expérimentée a participé à Les Gardiens de la Galaxie Tome 2 donner vie à Aleta Ogord.

un autre acteur de merveille qui est nommé pour Oscars 2023 est barry keoghan quoi dans Éternels il a donné vie à Druig, un éternel puissant qui a la capacité de dominer l’esprit des autres. Dans ce cas, la nomination de l’interprète est pour son travail dans l’un des films qui apparaît dans le plus de catégories pour les Oscars cette année : Les Banshees d’Inisherin.

Autre Éternel est présent dans les nominations. C’est à propos de qui? Brian Tyree Henry Il joue Phastos dans le MCU, un éminent constructeur de technologie et d’armes, qui a également une famille avec un autre homme. Sa nomination est le produit de son rôle dans le film Chaussée dans la catégorie Meilleur acteur dans un second rôle. Bravo aux comédiens sélectionnés par Chloé Zhao joindre merveille.

est enfin présent michelle williams comme nominée pour son rôle dans Les Fabelmanle film de Steven Spielberg inspiré par sa propre vie et le chemin qui l’a amené à devenir cinéaste. L’actrice a participé à la franchise venin en tant qu’ex-petite amie d’Eddie Brock, Anne Weying, qui apparaît dans les deux films de symbiotes extraterrestres mettant en vedette Tom Hardy.

