L’un des meilleurs roguelites PC et console de ces dernières années arrive sur Android : vous pouvez le télécharger maintenant

Vous pouvez maintenant télécharger Dungreed, un roguelite hilarant dans lequel vous devrez entrer dans des dizaines de donjons pour sauver les villageois kidnappés.

Dungreed est l’un des meilleurs jeux roguelite sur PC et consoles ces dernières années.

Son excellent score sur Steam montre clairement qu’il s’agit un des meilleurs jeux de sa catégorie sorti ces dernières années. Et maintenant, enfin, les utilisateurs d’Android peuvent enfin en profiter sur leurs téléphones et tablettes.

Dungreed est un titre d’action nouveau venu sur Android créé par Team Horay, qui depuis son lancement en 2018 est resté au sommet des classements dans les catégories de jeux indépendants et roguelite. attire l’attention sur ses graphique anciendes commandes bien conçues et cartes générées de manière procédurale plein de secrets.

Ses créateurs le décrivent comme un robot d’exploration de donjonoù votre mission sera de devenir un chevalier du royaume chargé de sauver les villageois de la villeconquis par de mystérieux ennemis sortant d’un donjon.

Ces ennemis ne nous faciliteront pas la tâche, car en cas de mort dans l’un des donjons, tous les objets seront perdus et notre héros est renvoyé à la ville pour recommencer. Pour cette raison, c’est une bonne idée de profiter de la séances d’entraînement de donjon avant de les explorer.

Avant de commencer l’aventure, il sera possible équipez-vous de différentes armes à courte ou longue portée, des bâtons et des épées aux fusils de sniper à la pointe de la technologie. Il est également possible améliorer les attributs du personnage et utiliser des objets et de la nourriture gagner en force au combat.

Tous les niveaux de Dungreed ont un Auberge où il est possible de récupérer la vie perdue lors des batailles.

Sa version pour les appareils Android a été parfaitement adaptée, avec commandes tactiles intuitives et prise en charge des contrôleurs Bluetooth ou USB.

Il s’agit d’un jeu payant, qui coûte 5,49 euros. Ne contient aucune publicité ou paiements intégréset peut être téléchargé dès maintenant via le Google Play Store.

Télécharger sur Google Play | Dungreed (5,49 euros)

