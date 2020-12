Visual Novel Steam Prison est lancé sur le commutateur Nintendo en Amérique du Nord en 2021

L’éditeur MangaGamer et le développeur HuneX apporteront bientôt le roman visuel Prison de vapeur à la Nintendo Commutateur. Le jeu était précédemment sorti sur PC via Steam le 14 février 2019.

Prison de vapeur est une pleine longueur roman visuel dans un décor fantastique. Dans le jeu, il n’y a que deux types de personnes: les dirigeants et les gouvernés. Les Hauteurs sont une utopie d’où l’héroïne Cyrus est originaire. Elle méprise ceux qui vivent dans les Profondeurs, un désert industriel sale.

Cyrus se voit confier la mission de descendre dans les profondeurs pour observer les gens. Au début, elle est complètement dégoûtée par ce qu’elle voit, car elle a travaillé dur pour devenir un officier de rang 1 qui croit en la justice.

Alors que l’héroïne commence à connaître les autres personnages, elle commence à changer d’avis et tombe même amoureuse de l’un des multiples célibataires éligibles. Les joueurs peuvent également changer le prénom du protagoniste pour une immersion supplémentaire.

#SteamPrison Nouvelles!!! 💎Steam Prison sur Nintendo Switch💎

À paraître le 25 février (jeu.) 2021! Le site officiel de #SteamPrison sur Nintendo Switch est maintenant ouvert!

La Nintendo Switch aura plusieurs ajouts par rapport à la version Steam. Ils incluent une nouvelle chanson d’ouverture intitulée «Brilliance. La séquence vidéo comprend les six caractères datables. Les thèmes d’ouverture des éditions PC et Vita peuvent être visualisés à partir du mode de lecture vidéo.

De nouvelles chansons de personnages pour les «Best Endings» ont été ajoutées, ainsi que de nouveaux crédits de clôture. Des récompenses CG supplémentaires seront disponibles une fois que les joueurs auront terminé la partie.

«Wedding Eve», une nouvelle histoire courte, a été ajoutée en mode roman pour une expérience immersive. Le texte d’affichage japonais, les options anglaises et les options linguistiques chinois traditionnel et simplifié étaient également inclus. Cela donne à plus de joueurs la possibilité de jouer au jeu.

Le roman visuel est axé sur l’histoire avec plusieurs branches et fins. Les joueurs lisent l’histoire et prennent des décisions importantes en cours de route. Chaque décision mènera à l’une des multiples fins, qui peut ou non avoir un résultat positif pour Cyrus.

Le site officiel anglais de la version Nintendo Switch du jeu est maintenant disponible. Les joueurs peuvent en apprendre davantage sur le monde de Prison de vapeur. Il y a des présentations aux six célibataires éligibles, plus quatre des personnages secondaires.

Prison de vapeur sera lancé en tant que jeu physique et numérique. Pour ceux qui ne veulent pas attendre, le jeu est maintenant disponible sur PC via Steam et le MangaGamer site Web et PS Vita. Fin, qui est le partenaire de Cyrus, a récemment lancé sa route sur Steam fin septembre.

Prison de vapeur sera lancé sur Nintendo Switch le 25 février 2021.