Uncharted Image a Tom Holland en train de se chamailler avec Mark Wahlberg

Une nouvelle image de la prochaine adaptation du jeu vidéo populaire Inexploré Le jeune explorateur de Tom Holland, Nathan Drake, explique avec acharnement au boomer de Mark Wahlberg, Victor Sullivan, comment utiliser son téléphone. Le film, qui voit le couple se lancer dans une aventure à travers le monde à la recherche d’un trésor perdu, verra sans aucun doute les personnages de Holland et Wahlberg se chamailler et se prendre la tête à mesure que leur relation mentor-mentoré évolue lentement.

Basé sur l’une des franchises de jeux vidéo les plus vendues de tous les temps, Inexploré raconte l’histoire de Nathan Drake alors qu’il se lance dans sa première aventure aux côtés de son rival devenu partenaire Victor « Sully » Sullivan. Avec Tom Holland dans le rôle de Nathan Drake et Mark Wahlberg dans le rôle de Sully à l’esprit vif et sage, Inexploré présentera au public le duo d’explorateurs alors que Nathan Drake devient le chasseur de trésors que les fans connaissent et adorent tout en perçant l’un des plus grands mystères et trésors de l’histoire dans une épopée d’action-aventure qui s’étend sur le monde entier.

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

Zombieland : appuyez deux fois Le réalisateur Ruben Fleischer est aux commandes de cette adaptation sur grand écran, avec le scénario d’Art Marcum et Matt Holloway. Le film servirait de préquelle à la série de jeux vidéo, racontant l’histoire d’origine de Drake dans cette épopée d’action-aventure qui s’étend sur le monde entier, les deux se lançant à la poursuite dangereuse du « plus grand trésor jamais trouvé » tout en traquant des indices qui peut conduire au frère perdu depuis longtemps de Nathan. Aux côtés de Tom Holland et Mark Wahlberg figurent Sophia Taylor Ali dans le rôle de Chloe Frazer, une autre chercheuse de fortune qui est l’intérêt amoureux de Nate, et Tati Gabrielle dans le rôle de Braddock, avec Antonio Banderas à bord en tant que méchant du film, un chasseur de trésors impitoyable.

Inexploré le voyage vers le grand écran a été presque aussi dramatique que n’importe laquelle des escapades de Nathan Drake, le film étant dans les cartons depuis si longtemps que Mark Wahlberg devait à l’origine jouer Drake plutôt que Sully. Bien sûr, le temps a fait des ravages, la star de Transformers jouant maintenant Sully, beaucoup plus âgée, mais il semble que le temps n’ait eu aucun effet sur le facteur d’intimidation de l’acteur.

« Quand nous sommes allés sur le plateau pour la première fois, j’ai vu Mark Wahlberg [who plays mentor figure Sully], et Mark est énorme. Il est une unité », a déclaré Holland à propos de sa rencontre avec sa co-star. « J’étais en forme, mais je n’étais pas du tout grand. » Après la fermeture temporaire du plateau en raison de la situation mondiale actuelle, Holland a utilisé le temps pour mettre autant de volume que possible, l’acteur ne voulant pas ressembler à un enfant à côté du Wahlberg, beaucoup plus costaud. « Nous sommes rentrés chez nous pendant cinq mois, tout ce que j’ai fait, c’est manger et m’entraîner, manger et m’entraîner, manger et m’entraîner – mettre un peu de bois dessus, pour que je ne ressemble pas à un enfant à côté de Mark. »

Inexploré est prévu pour sortir dans les salles de cinéma par Sony Pictures Releasing aux États-Unis le 18 février 2022, après avoir été retardé encore et encore depuis tout le chemin du retour en 2016. Cela nous vient de Film total.





Javier Bardem fait l’éloge du chant de Halle Bailey dans la petite sirène Le remake live-action de La Petite Sirène de Disney n’arrive pas depuis près de deux ans, mais Javier Bardem a déjà fait l’éloge de son actrice principale.

Lire la suite





A propos de l’auteur